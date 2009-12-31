PQI, USB 3.0 destekli flash belleklerini duyurdu

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Kısaca PQI olarak tanınan bellek ve depolama çözümleri üreticisi Power Quotient International, yerini alacağı USB 2.0 standardına kıyasla 10 kata kadar daha yüksek veri transfer hızı vaat eden USB 3.0 destekli yeni nesil belleklerini duyurdu. Firmanın U366 olarak isimlendirdiği USB bellek, 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere kapasitesine göre üç farklı model seçeneği ile geliyor.

USB 3.0 teknolojisiyle 97MB/sn gibi oldukça dikkat çekici bir okuma hızı sunan USB bellekler aynı zamanda geri ye doğru uyumluluk desteği sunuyor ve USB 2.0 sistemlerde de kullanılabiliyorlar.

Önümüzdeki günlede satışa sunulması beklenen PQI U366 serisi USB bellekler için şu an için açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.