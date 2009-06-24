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PQI yeni USB belleğini tanıttı: Cool Drive U360

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PQI yeni USB belleğini tanıttı: Cool Drive U360
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Kısaca PQI olarak tanınan bellek ve depolama çözümleri üreticisi Power Quotient International, ürün gamına yeni bir USB bellek modeli daha ekledi. Firmanın Cool Drive U360 adını verdiği yeni sürücüsü 64 x 21.5 x 12 mm boyutlarında ve 11 gram ağırlığında. 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite varyasyonu ile pazara sunulacak harici depolama sürücüsünün USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olduğu ve üzerinde ayrıca miniUSB konnektörünün bulunduğu açıklandı.

Veri transfer hızı 21MB/sn olarak belirlenen PQI Cool Drive U360'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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Python 10 yıl
aktarım hızı denilmiş sanırsam yazma hızı eer öle ise güzel
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sertacaygun 10 yıl
Uygun fiyatlı bir ürün olabilir, ama mini USB'nin asıl kullanım amacını anlamış değilim...
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TELESCOPE 10 yıl
güzül bir ürün, yararlı olacağına inanıyorum, fiyatıda güzel olursa
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sampiyon bilo 10 yıl
Eğer fiyatı uygun olursa çok satılır.
Akratım hızı ise okuma mı yoksa yazma mı?Yoksa ikisinin ortalaması mı?
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