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    Pragmata'nın devam oyunu için Capcom'dan umutlandıran açıklama

    Bu yılın öne çıkan oyunlarından olan Pragmata, satış rakamlarıyla Capcom'un yüzünü güldürerek yeni bir serininin temellerini atmış olabilir. Stüdyo devam oyunu hakkında ilk kez konuştu.

    Capcom Tam Boyutta Gör
    Bu yıl çıkan en başarılı oyunlardan biri de Pragmata oldu. Capcom'un yıllar sonra çıkardığı ilk özgün oyun olan Pragmata, herhangi bir seri ile bağlantılı olmayan oyunların da hâlâ başarılı olabileceğini gösterdi. Daha ilk iki günde 1 milyon kopya satan oyun, aradan geçen sürede bu sayıyı 2.5 milyona çıkarmayı başardı.

    Pragmata'nın satış rakamlarıyla Capcom'un yüzünü güldürmesi, bir devam oyununun da önünü açtı. Nitekim bu hafta stüdyodan bu yönde ilk açıklama geldi. Capcom yöneticisi Yoshikazu Shimauchi, Pragmata'nın beklentileri aşmasının ardından bir devam oyunu yapılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Hatta Capcom, Pragmata'nın gelecekte stüdyoyu taşıyacak başlıca serilerden biri olabileceğine inanıyor. Bu da Pragmata 2'ye yeşil ışık yakılmasının neredeyse kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

    Pragmata: Biraz Death Stranding, Biraz The Last of Us

    Yakın gelecekte Ay’da kurulmuş bir araştırma tesisinde geçen oyunda iki ana karakter bulunuyor: Özel astronot kıyafeti sayesinde pek çok yeteneğe sahip olan Hugh ve yanında taşıdığı kız çocuğu görünümlü android Diana. İkili, kontrolden çıkmış yapay zekâ sistemleri ve düşman makinelerle dolu bu izole ortamda hayatta kalmaya çalışıyor. Pragmata’nın en ayırt edici yönü, Hugh ve Diana arasındaki iş birliğini doğrudan oynanışa yansıtması. Diana’nın robotları ve sistemleri hackleme yeteneği, oynanışın önemli bir parçasını oluşturuyor  Diğer yandan iki ana karakter arasındaki yürek ısıtan ilişki de oyunseverleri etkilemiş görünüyor.

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