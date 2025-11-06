Giriş
    Predator: Badlands şüpheleri boşa çıkardı; İlk yorumlar beklenenden de iyi

    Bu hafta vizyona girecek olan Predator: Badlands filmine dair ilk yorumlar paylaşıldı. Konusu ve framanlarıyla akıllarda soru işaretleri bırakan film, beklenenden çok daha iyi karşılandı.

    Predator: Badlands şüpheleri boşa çıkardı; İlk yorumlar beklenenden de iyi Tam Boyutta Gör
    Prey'in çıkışıyla yeniden canlanan Predator serisinin yeni filmi bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Predator: Badlands (Predator: Vahşi Topraklar) adını taşıyan film, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkede 7 Kasım'da vizyona girecek. Film, vizyona girmeden önce düzenlenen basın gösterimiyle sinema yazarlarına ve influencer'lara gösterildi. Böylece filme dair ilk yorumlar da gelmeye başladı. Paylaşılan eleştiriler Badlands'e dair beklentileri yukarı çekiyor. Çünkü ilk yorumlar da eleştirmen puanları da oldukça olumlu.

    Predator: Badlands'in Eleştirmen Puanları Umut Verici

    Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı %87, MetaCritic'teki eleştirmen puanı ise 72. Bu da Predator: Badlands'i, Predator serisinin ne yüksek puan üçüncü alan filmi yapıyor. Daha önce sadece Prey ve Predator: Killer of Killers eleştirmenlerden daha yüksek puanlar almıştı.

    Predator: Badlands, Prey'in de yönetmeni olan Dan Trachtenberg'in imzasını taşıyor. Prey'de seriye farklı bir dokunuş getiren Trachtenberg, Badlands'te de ilginç bir fikirden yola çıkıyor. Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.

    Fimde Elle Fanning'in canlandırdığı android karakteri Predator: Badlands'i daha da ilginç kılıyor. Çünkü bu karakter, Alien filmlerinden hatırladığımız Weyland Yutani şirketinin ürettiği bir android. Bu durum, Predator ve Alien serilerinin bir kez daha birbirine bağlanacağının habercisi olarak görülüyor.

