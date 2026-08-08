Premium akıllı telefonların pazar payı rekor kırdı: Apple ve Samsung zirvede

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Tam Boyutta Gör Küresel akıllı telefon pazarında premium modellere yönelik ilgi artmaya devam ediyor. Counterpoint Research tarafından yayımlanan yeni verilere göre, toptan satış fiyatı 600 dolar ve üzerindeki akıllı telefonlar, 2026'nın ilk yarısında küresel akıllı telefon satışlarının yüzde 29'unu oluşturdu. Bu oran, premium segment için şimdiye kadarki en yüksek seviyeye işaret ediyor.

Premium akıllı telefonların pazar payı, 2025'in aynı döneminde yüzde 25 seviyesindeydi. Böylece segmentin payı yalnızca bir yıl içerisinde 4 puan arttı. 2022'nin ilk yarısında ise premium modeller küresel pazarın yüzde 20'sini oluşturuyordu. Premium segmentteki satışlar da yıllık bazda yüzde 5 büyüdü.

Artan bellek maliyetleri premium telefonları destekledi

Counterpoint Research, premium segmentteki yükselişin arkasındaki önemli faktörlerden birinin artan bellek ve diğer bileşen maliyetleri olduğunu belirtiyor. Maliyet artışlarının özellikle giriş ve orta segment modeller üzerinde daha fazla baskı oluşturması, premium telefonlarla daha uygun fiyatlı modeller arasındaki fiyat farkının daralmasına neden oluyor.

Premium üreticileri ise daha yüksek kâr marjları ve daha düşük promosyon harcamaları sayesinde artan maliyetleri daha kolay absorbe edebiliyor. Bu durum, tüketicilerin daha pahalı modellere yönelmesini kolaylaştırıyor. Ayrıca üreticilerin takas, finansman ve geri alım programlarını genişletmesi de premium telefonlara erişimi destekliyor.

Apple premium pazarda liderliğini koruyor

Tam Boyutta Gör Premium segmentte Apple açık ara liderliğini sürdürüyor. Şirket, 2026'nın ilk yarısında premium akıllı telefon pazarının yüzde 65'ini elinde tuttu. Apple'ın premium telefon satışları yıllık bazda yüzde 9 arttı ve bu büyümede iPhone 17 serisi, özellikle de standart iPhone 17 modeli önemli rol oynadı. Bununla birlikte Apple'ın premium segmentteki payı uzun vadede geriledi. Şirketin payı 2022'nin ilk yarısında yüzde 74 seviyesindeydi. Counterpoint, bu düşüşün temel nedenlerinden biri olarak Çin'deki yerel üreticilerin üst segmentte giderek güçlenmesini gösteriyor.

Samsung yüzde 19'luk payla ikinci sırada

Samsung ise yüzde 19'luk payla premium akıllı telefon pazarında ikinci sırada yer aldı. Şirketin premium telefon satışları yıllık bazda yüzde 3 arttı. Galaxy S26 serisinin önceki yıllara kıyasla daha geç piyasaya çıkmasına rağmen Samsung'un premium segmentteki konumunu koruduğu görülüyor.

Apple ve Samsung böylece premium segmentin toplam yüzde 84'ünü kontrol ediyor. İki şirketin birleşik payı 2025'in ilk yarısındaki yüzde 82 seviyesinden yüzde 84'e yükseldi.

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Premium modellere ilginin devam etmesi bekleniyor

Counterpoint Research'e göre akıllı telefon sektöründe premiumlaşma, önümüzdeki dönemde üreticilerin temel stratejilerinden biri olmaya devam edecek. Üreticiler yalnızca satış hacmini artırmak yerine daha yüksek fiyat segmentlerine yönelerek gelir ve kâr marjlarını korumaya çalışıyor.

Tüketicilerin telefonlarını daha uzun süre kullanmaya başlaması da premium modellere yönelik ilgiyi destekliyor. Daha uzun kullanım ömrüne sahip bir cihaz için başlangıçta daha yüksek ödeme yapmak, kullanıcılar açısından giderek daha makul bir seçenek haline geliyor. Apple ve Samsung'un gelişmiş pazarlardaki güçlü konumlarının yanı sıra ekosistemleri ve marka değerleri sayesinde premium segmentte liderliği sürdürmesi bekleniyor. Çin'de ise Huawei ve Xiaomi'nin üst segmentteki rekabeti daha da artırması öngörülüyor.

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Premium akıllı telefonların pazar payı rekor kırdı: Apple zirvede

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