Yeni sistem toplayacaklar buraya: Ekran kartı ve anakartlarda son ayların en düşük fiyatları

Prime Day’de ekran kartları, anakartlar, SSD’ler, işlemci soğutucular ve güç kaynaklarında son ayların en düşük fiyatları göze çarpıyor. Yeni sistem toplamayı düşünen veya mevcut sistemini yenilemek isteyenler bu fırsatları kaçırmasın.
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İndirimli Ekran Kartları
- 👉 MSI NVIDIA GEFORCE RTX 5050 8 GB GAMING OC
%4 İndirim | 13.499 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 MSI VGA GEFORCE RTX 5060 8 GB SHADOW 2X OC MAX
%5 İndirim | 17.455 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 ASUS DUAL-RX9060XT-16G-AMD-RADEON-RX 9060 XT-16G-16GB GDDR6
%6 İndirim | 21.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 SAPPHIRE PURE AMD RADEON™ RX 9060 XT GAMING OC 16GB
%13 İndirim | 22.199 TL
- 👉 GIGABYTE NVIDIA RTX5070 12GB GDDR7 EAGLE OC SFF
%12 İndirim | 32.990 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 GIGABYTE VGA AMD RADEON 16GB GDDR6 RX 9070 XT GAMING OC
%5 İndirim | 36.999 TL
- 👉 ASUS Tuf RTX 5070 12GB Gaming Nvidia Geforce
%7 İndirim | 42.179 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 GIGABYTE NVIDIA RTX5070Ti 16GB GDDR7 GAMING OC GV
%10 İndirim | 58.000 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 GIGABYTE GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G Ekran Kartı
%10 İndirim | 79.899 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
İndirimli Anakartlar
- 👉 ASUS TUF GAMING A620AM-PLUS AMD AM5 DDR5 7600 mATX
%5 İndirim | 5.555 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 ASUS PRIME B860M-K Intel mATX anakart
%10 İndirim | 6.613 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 GIGABYTE ANAKART AMD AM5 ATX B650 EAGLE AX
%4 İndirim | 6.999 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 MSI MB B850 GAMING PLUS WIFI 6E AM5 DDR5 8200MHZ(OC) ATX
%13 İndirim | 8.999 TL
- 👉 MSI B850 GAMING PLUS WIFI Anakart AM5
%25 İndirim | 9.479 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 GIGABYTE ANAKART AMD AM5 ATX X870E AORUS PRO
%5 İndirim | 19.605 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 MSI MB MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI AM5 DDR5 8400MHZ(OC) WI-FI 7 ATX
%3 İndirim | 14.199 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
İndirimli SSD'ler
- 👉 Sandisk SSD Plus 250GB 545MB-515MB SATA3 SSD
%6 İndirim | 3.399 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Lexar SSD M.2 1TB NM710 PCIe Gen4x4 NVMe
%5 İndirim | 5.937 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 MSI SSD SPATIUM M560 1 TB PCIE 5.0 NVME M.2 R:10200 W:8400 MB/sn
%34 İndirim | 8.525 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 KIOXIA PCIe M2 1TB Exceria Pro G2 NVMe GEN5 14400/12700 MB/sn SSD
%13 İndirim | 9.949 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Kingston NV3 2 TB PCI-Express 4.0 6000/5000 Mb/s M.2 SSD
%4 İndirim | 11.499 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
İndirimli İşlemci Soğutucular
- 👉 Thermaltake ASTRIA 200 ARGB CPU Soğutucu
%11 İndirim | 1.981 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 LE520 ARGB 240 mm Intel(1700p/1851p) AMD Uyumlu Sıvı Soğutucu
%7 İndirim | 2.799 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 MSI MAG CoreLiquid I360 360mm Siyah İşlemci Sıvı Soğutucu
%2 İndirim | 5.049 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Asus Proart LC420 420mm İşlemci Sıvı Soğutucu
%10 İndirim | 10.799 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
İndirimli Kasalar
- 👉 MONTECH XR, ATX Mid-Tower PC Oyun Kasası, 3 x 120mm ARGB PWM Fanlı
%17 İndirim | 2.899 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 ASUS TUF GAMING GT302 TG ARGB Black Case Gaming E-ATX Kasa
%10 İndirim | 6.514 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Montech KING 95 PRO Siyah Orta Kule Çift Bölmeli Kasa 6 ARGB
%17 İndirim | 7.499 TL | Son 30 Günün En Düşük Fiyatı
Diğer İndirimli Ürünler
- 👉 Ryzen 9 9950X3D 5.0ghz 128MB 170W Am5 Fansız Tray İşlemci
32.999 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 CORSAIR RM1000e (2025) Full Modüler ATX Düşük Gürültülü Güç Kaynağı
%10 İndirim | 9.482 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 ROG-STRIX-1000P TAM MODÜLER GÜÇ KAYNAĞI, 80 PLUS PLATİNUM
10.753 TL | Son 90 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 ROG-STRIX-1200P TAM MODÜLER GÜÇ KAYNAĞI, 80 PLUS PLATİNUM
%4 İndirim | 12.299 TL | Son 60 Günün En Düşük Fiyatı
- 👉 Corsair Vengeance RGB Pro Gaming Edition 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz RAM
%4 İndirim | 13.999 TL
- 👉 Crucial 32GB (2x16) 6400MHz CL52 DDR5 Dizüstü Bilgisayar RAM
%22 İndirim | 15.299 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
- 👉 GEIL ORION V RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz CL42,, RGB RAM
%26 İndirim | 22.500 TL | Yılın En Düşük Fiyatı
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çok güzel