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    Yeni sistem toplayacaklar buraya: Ekran kartı ve anakartlarda son ayların en düşük fiyatları

    Amazon Prime Day kampanyasında ekran kartları, SSD'ler ve anakartlarda fiyatlar son ayların en düşük seviyesine indi. Bellek krizi sonrasında en büyük indirimler burada.

    Prime Day'de sistem toplama zamanı: PC bileşenlerinde fırsatlar Tam Boyutta Gör
    Dünya genelindeki bellek krizi nedeniyle bilgisayar bileşenlerinde fiyatlar her geçen gün artıyor. Piyasa sürekli yükselirken, kullanıcılar indirim bulmakta zorlanıyor. Amazon Prime Day kampanyası, indirim bekleyenlere ilaç gibi geldi.

    Prime Day’de ekran kartları, anakartlar, SSD’ler, işlemci soğutucular ve güç kaynaklarında son ayların en düşük fiyatları göze çarpıyor. Yeni sistem toplamayı düşünen veya mevcut sistemini yenilemek isteyenler bu fırsatları kaçırmasın.

    Prime Day'in tüm indirimli ürünleri için tıkla: Amazon Prime Day

    İndirimli Ekran Kartları

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    İndirimli SSD'ler

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    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 5 gün önce

    çok güzel

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