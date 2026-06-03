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Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 15 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Haziran 2026 ücretsiz oyunları.

Amazon Prime Gaming Haziran 2026 oyunları

Prime Gaming'in Haziran 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Tomb Raider IV-VI Remastered, Mafia III: Definitive Edition, XCOM: Chimera Squad ve Paradise Killer başta olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tomb Raider IV-VI Remastered (2 Haziran, Epic Games Store)

Mafia III: Definitive Edition (2 Haziran, GOG Code)

XCOM: Chimera Squad (2 Haziran, GOG Code)

Tested on Humans: Escape Room (11 Haziran, GOG Code)

Sin Slayers: Reign of the 8th (11 Haziran, GOG Code)

G.I. Joe: Wrath of Cobra (11 Haziran, Epic Games Store)

Paradise Killer (11 Haziran, GOG Code)

Between Time: Escape Room (18 Haziran, GOG Code)

Sugardew Island (18 Haziran, GOG Code)

Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 (18 Haziran, GOG Code)

Space Grunts 2 (18 Haziran, GOG Code)

Space Grunts: Chrono Shard (25 Haziran, Epic Games Store)

Please Touch the Artwork (25 Haziran, Legacy Games Code)

Terraforming Mars (25 Haziran, Amazon Games App)

Lost Eidolons: Veil of the Witch (25 Haziran, Amazon Games App)

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Prime Gaming (Amazon Luna) Haziran 2026 oyunları açıklandı

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