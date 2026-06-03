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    Prime Gaming (Amazon Luna) Haziran 2026 oyunları açıklandı

    Amazon Prime Gaming abonelerine Haziran 2026'da sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming (Luna) kütüphanesine 15 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Haziran ayı hediyeleri.. 

    Prime Gaming (Amazon Luna) Haziran 2026 oyunları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Haziran ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 15 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Haziran 2026 ücretsiz oyunları.

    Amazon Prime Gaming Haziran 2026 oyunları

    Prime Gaming'in Haziran 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Tomb Raider IV-VI Remastered, Mafia III: Definitive Edition, XCOM: Chimera Squad ve Paradise Killer başta olmak üzere 15 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz. 

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    • Tomb Raider IV-VI Remastered (2 Haziran, Epic Games Store)
    • Mafia III: Definitive Edition (2 Haziran, GOG Code)
    • XCOM: Chimera Squad (2 Haziran, GOG Code)
    • Tested on Humans: Escape Room (11 Haziran, GOG Code)
    • Sin Slayers: Reign of the 8th (11 Haziran, GOG Code)
    • G.I. Joe: Wrath of Cobra (11 Haziran, Epic Games Store)
    • Paradise Killer (11 Haziran, GOG Code)
    • Between Time: Escape Room (18 Haziran, GOG Code)
    • Sugardew Island (18 Haziran, GOG Code)
    • Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 (18 Haziran, GOG Code)
    • Space Grunts 2 (18 Haziran, GOG Code)
    • Space Grunts: Chrono Shard (25 Haziran, Epic Games Store)
    • Please Touch the Artwork (25 Haziran, Legacy Games Code)
    • Terraforming Mars (25 Haziran, Amazon Games App)
    • Lost Eidolons: Veil of the Witch (25 Haziran, Amazon Games App)
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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 5 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 9 saat önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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