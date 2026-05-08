Prime Gaming (Amazon Luna) Mayıs 2026 oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming Mayıs 2026 oyunları
Prime Gaming'in Mayıs 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Mafia II: Definitive Edition, Fruitbus, 60 Minutes to Extinction: Escape Room, Survival: Fountain of Youth ve Pro Basketball Manager 2026 başta olmak üzere 11 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Mafia II: Definitive Edition (7 Mayıs, GOG Code)
- Fruitbus (7 Mayıs, GOG Code)
- Survival: Fountain of Youth (14 Mayıs, Amazon Games Code)
- 60 Minutes to Extinction: Escape Room (14 Mayıs, GOG Code)
- Lethal Honor: Order of the Apocalypse (14 Mayıs, Epic Games Store)
- Space Grunts (21 Mayıs, GOG Code)
- Palindrome Syndrome: Escape Room (21 Mayıs, GOG Code)
- Hot Brass (21 Mayıs, GOG Code)
- Nordic Storm Solitaire (28 Mayıs, Legacy Games Code)
- Moon Mystery (28 Mayıs, Epic Games Store)
- Pro Basketball Manager 2026 (28 Mayıs, Amazon Games Code)