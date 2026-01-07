Prime Gaming (Amazon Luna) Ocak 2026 oyunları açıklandı

Amazon Prime Gaming Ocak 2026 oyunları
Prime Gaming'in Ocak 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Sid Meier’s Civilization VI, Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition, Brigador: Up-Armored Deluxe, D&D Stronghold: Kingdom Simulator, DeathKeep ve Technotopiadahil olmak üzere 10 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.
- Sid Meier’s Civilization VI [Epic Games Store]
- Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition (Amazon Games App)
- Brigador: Up-Armored Deluxe (15 Ocak, GOG)
- Gunslugs: Rogue Tactics (15 Ocak, GOG)
- DeathKeep (15 Ocak, GOG)
- Harold Halibut (22 Ocak, GOG)
- D&D Stronghold: Kingdom Simulator (22 Ocak, GOG)
- Al-Qadim: The Genie's Curse (29 Ocak, GOG)
- Technotopia (29 Ocak, Amazon Games App)
- ELDERBORN (29 Ocak, GOG)