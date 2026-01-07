Giriş
    Prime Gaming (Amazon Luna) Ocak 2026 oyunları açıklandı

    Amazon Prime Gaming abonelerine Ocak 2026'da sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu ay Prime Gaming (Luna) kütüphanesine 10 farklı ücretsiz oyun ekleniyor. İşte Prime Gaming Ocak ayı hediyeleri...

    Prime Gaming (Amazon Luna) Ocak 2026 oyunları açıklandı Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime üyelerine aylık olarak verdiği ücretsiz oyunların Ocak ayı listesi açıklandı. Prime Gaming yerine artık Amazon Luna platformuna entegre olan kütüphaneye bu ay 10 farklı ücretsiz oyun ve bazı oyun içi hediyeler ekleniyor. İşte Prime Gaming Ocak 2026 hediyeleri.

    Amazon Prime Gaming Ocak 2026 oyunları

    Prime Gaming'in Ocak 2026 oyunlarına baktığımızda, listenin yepyeni oyunlarla güncellendiğini görüyoruz. Buna göre listede, Sid Meier’s Civilization VI, Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition, Brigador: Up-Armored Deluxe​​​​​​​, D&D Stronghold: Kingdom Simulator, DeathKeep ve Technotopiadahil olmak üzere 10 farklı oyun yer alıyor. Listede yer alan diğer tüm oyunlara ve tarihlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Amazon Prime, ülkemize özel ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda 69,90 TL fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    • Sid Meier’s Civilization VI [Epic Games Store]
    • Reflections of Life: Dark Architect Collector's Edition (Amazon Games App)
    • Brigador: Up-Armored Deluxe (15 Ocak, GOG)
    • Gunslugs: Rogue Tactics (15 Ocak, GOG)
    • DeathKeep (15 Ocak, GOG)
    • Harold Halibut (22 Ocak, GOG)
    • D&D Stronghold: Kingdom Simulator (22 Ocak, GOG)
    • Al-Qadim: The Genie's Curse (29 Ocak, GOG)
    • Technotopia (29 Ocak, Amazon Games App)
    • ELDERBORN (29 Ocak, GOG)
