Prime Video, Clips özelliğiyle dikey video dönemine girdi

Tam Boyutta Gör Amazon bünyesindeki Prime Video, iPhone uygulamasına eklediği yeni Clips özelliğiyle dikey video akışını resmi olarak kullanıma sundu. Kısa formatlı ve kaydırılabilir video deneyimi sunan özellik, kullanıcıların film ve dizileri keşfetmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki belirli kullanıcılara açılan sistem, iOS’un yanı sıra Android ve Fire tablet cihazlarda da erişilebilir olacak. Amazon’un açıklamasına göre özellik, yaz ayları boyunca kademeli olarak daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırılacak.

Son yıllarda sosyal medya platformlarının içerik tüketim alışkanlıklarını dönüştürmesi, yayın servislerini de benzer formatlara yönlendirmeye başladı. Özellikle TikTok’un dikey video modelini küresel ölçekte popüler hale getirmesiyle birlikte kullanıcıların kısa süreli içerik keşfine daha fazla zaman ayırdığı görülüyor. Bu değişim, yalnızca sosyal medya uygulamalarını değil, geleneksel yayın platformlarını da etkiliyor. Mart ayında Disney çatısı altındaki Disney+, Verts isimli özelliğini duyururken geçtiğimiz hafta Netflix de kendi Clips sistemini devreye almıştı. Prime Video’nun hamlesiyle birlikte büyük yayın platformlarının tamamı kısa formatlı dikey video alanında doğrudan rekabete girmiş oldu.

Prime Video Clips sistemi içerik keşfini yeniden şekillendiriyor

Prime Video’nun yeni sistemi teknik olarak sosyal medya uygulamalarındaki sonsuz kaydırma mantığını temel alıyor. Kullanıcılar mobil ana sayfadaki Clips karuselini aşağı kaydırarak tam ekran dikey video akışına geçiş yapabiliyor. Burada film ve dizilerden alınmış kısa sahneler art arda gösteriliyor. Algoritma, kullanıcının izleme geçmişine göre önerileri kişiselleştiriyor ve her ziyaret sırasında farklı içerikler sunuyor.

Amazon’un verdiği bilgilere göre kullanıcılar yalnızca kısa klip izlemekle sınırlı kalmıyor. Beğenilen içerikler doğrudan tam sürüm olarak açılabiliyor, kiralanabiliyor veya satın alınabiliyor. Ayrıca ilgili yapımı izleme listesine ekleme, paylaşma ya da abonelik başlatma gibi işlemler de aynı ekran üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Şirketin bu özelliği tamamen yeni geliştirmediği de dikkat çekiyor. Amazon, Clips sistemini ilk olarak NBA yayınları sırasında test etmişti. Spor karşılaşmalarında kısa ve hızlı özetlerin yüksek etkileşim üretmesi, özelliğin daha geniş çapta kullanılmasının önünü açtı. Şimdi ise aynı teknoloji dizi ve film içeriklerine adapte edilmiş durumda.

Prime Video’nun Clips özelliğiyle ilgili en büyük soru işaretlerinden biri ise üçüncü taraf içerik desteği. Şu an için sistemin yalnızca Amazon’a ait yapımlarda mı çalışacağı, yoksa platform üzerinden sunulan farklı abonelik paketlerine de açılıp açılmayacağı netleşmiş değil. Özellikle son dönemde farklı servislerin ortak paketler sunmaya başlaması, dikey video keşif sistemlerinin yalnızca tek bir platforma ait içeriklerle sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor.

