Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Prime Video, Clips özelliğiyle dikey video dönemine girdi

    Amazon'un Prime Video uygulaması, iPhone'lara eklediği yeni Clips özelliğiyle dikey video akışını geniş çapta kullanıma sundu. İşte yeni formatın detayları:    

    Prime Video, Clips özelliğiyle dikey video dönemine girdi Tam Boyutta Gör
    Amazon bünyesindeki Prime Video, iPhone uygulamasına eklediği yeni Clips özelliğiyle dikey video akışını resmi olarak kullanıma sundu. Kısa formatlı ve kaydırılabilir video deneyimi sunan özellik, kullanıcıların film ve dizileri keşfetmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. İlk etapta Amerika Birleşik Devletleri’ndeki belirli kullanıcılara açılan sistem, iOS’un yanı sıra Android ve Fire tablet cihazlarda da erişilebilir olacak. Amazon’un açıklamasına göre özellik, yaz ayları boyunca kademeli olarak daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırılacak.

    Son yıllarda sosyal medya platformlarının içerik tüketim alışkanlıklarını dönüştürmesi, yayın servislerini de benzer formatlara yönlendirmeye başladı. Özellikle TikTok’un dikey video modelini küresel ölçekte popüler hale getirmesiyle birlikte kullanıcıların kısa süreli içerik keşfine daha fazla zaman ayırdığı görülüyor. Bu değişim, yalnızca sosyal medya uygulamalarını değil, geleneksel yayın platformlarını da etkiliyor. Mart ayında Disney çatısı altındaki Disney+, Verts isimli özelliğini duyururken geçtiğimiz hafta Netflix de kendi Clips sistemini devreye almıştı. Prime Video’nun hamlesiyle birlikte büyük yayın platformlarının tamamı kısa formatlı dikey video alanında doğrudan rekabete girmiş oldu.

    Prime Video Clips sistemi içerik keşfini yeniden şekillendiriyor

    Prime Video’nun yeni sistemi teknik olarak sosyal medya uygulamalarındaki sonsuz kaydırma mantığını temel alıyor. Kullanıcılar mobil ana sayfadaki Clips karuselini aşağı kaydırarak tam ekran dikey video akışına geçiş yapabiliyor. Burada film ve dizilerden alınmış kısa sahneler art arda gösteriliyor. Algoritma, kullanıcının izleme geçmişine göre önerileri kişiselleştiriyor ve her ziyaret sırasında farklı içerikler sunuyor.

    Amazon’un verdiği bilgilere göre kullanıcılar yalnızca kısa klip izlemekle sınırlı kalmıyor. Beğenilen içerikler doğrudan tam sürüm olarak açılabiliyor, kiralanabiliyor veya satın alınabiliyor. Ayrıca ilgili yapımı izleme listesine ekleme, paylaşma ya da abonelik başlatma gibi işlemler de aynı ekran üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    Şirketin bu özelliği tamamen yeni geliştirmediği de dikkat çekiyor. Amazon, Clips sistemini ilk olarak NBA yayınları sırasında test etmişti. Spor karşılaşmalarında kısa ve hızlı özetlerin yüksek etkileşim üretmesi, özelliğin daha geniş çapta kullanılmasının önünü açtı. Şimdi ise aynı teknoloji dizi ve film içeriklerine adapte edilmiş durumda.

    Prime Video’nun Clips özelliğiyle ilgili en büyük soru işaretlerinden biri ise üçüncü taraf içerik desteği. Şu an için sistemin yalnızca Amazon’a ait yapımlarda mı çalışacağı, yoksa platform üzerinden sunulan farklı abonelik paketlerine de açılıp açılmayacağı netleşmiş değil. Özellikle son dönemde farklı servislerin ortak paketler sunmaya başlaması, dikey video keşif sistemlerinin yalnızca tek bir platforma ait içeriklerle sınırlı kalmayabileceğini gösteriyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda crv en çok tutulan modeli plaka lambası muayeneden geçer mi tüketici mahkemesi mobilya iadesi usb kablo ile telefonu televizyona bağlamak bla bla car yasal mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 3 5G
    Nothing Phone 3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum