Amazon Prime Video, yapay zekâ ile oyuncuların dudaklarını dublaja uyduruyor

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Tam Boyutta Gör Amazon, Prime Video platformundaki içerikleri farklı dillere çevirebilmek için için yapay zekâdan destek almaya devam ediyor. Hatırlarsanız şirket daha önce Pirme Video'da bazı içeriklere otomatik olarak dublaj ekleyen bir yapay zekâyı devreye almıştı. Şimdi yine dublaj tarafında dikkat çekici bir uygulamaya gidiliyor. İlk olarak Maxton Hall dizisinde kullanılan yeni yapay zekâ özelliği, oyuncuların dudak hareketlerini dublaj yapılan dile göre uyarlayarak değiştiriyor.

Prime Video, AI ile Dublajı Görüntüyle Daha Uyumlu Hâle Getiriyor

Prime Video'nun yeni sistemi, geleneksel dublajın yerini almıyor. Bunun yerine yapılan dublaj ile oyuncuların ağız hareketleri arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Bu teknolojinin ilk olarak denendiği Maxton Hall, Almanca bir dizi. Dizinin İngilizce dublajı insan seslendirme sanatçıları tarafından hazırlandı. Ardından yapay zekâ ve görsel efekt araçları kullanılarak oyuncuların dudak hareketleri, İngilizce konuşmaya daha uygun görünecek şekilde düzenlendi. Böylece izleyicinin duyduğu İngilizce diyalog ile ekranda gördüğü ağız hareketleri daha uyumlu hâle getirildi.

Şirket, bu sürecin ne kadarının otomatik olarak gerçekleştirildiğini veya kullanılan yapay zekâ modellerinin hangi teknolojiye dayandığını şimdilik açıklamadı. Yalnızca sistemin yapay zekâ ile görsel efekt araçlarının bir kombinasyonundan oluştuğunu ve yaratıcı ekiplerin gözetimi altında çalıştığını belirtti.

Teknoloji şimdilik yalnızca Maxton Hall dizisinde kullanılıyor. İlk iki sezon için dünya genelinde kullanıma sunulan özellik, Aralık ayında yayınlanacak üçüncü ve final sezonda da yer alacak. Prime Video, gelecekte benzer dudak senkronizasyonu teknolojisini başka yapımlara da getirmeyi planladığını söylüyor.

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Prime Video'dan Dublajları Fark Ettirmeyecek Yapay Zeka Hamlesi

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