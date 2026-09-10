Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Video, yapay zekâ ile oyuncuların dudaklarını dublaja uyduruyor

    Amazon Prime Video, dublajın en belirgin sorunlarından birini çözmek için yapay zekâyı devreye soktu. Yeni teknoloji, oyuncuların dudak hareketlerini çevrilen dile uyarlıyor.

    Amazon Prime Video, yapay zekâ ile oyuncuların dudaklarını dublaja uyduruyor Tam Boyutta Gör
    Amazon, Prime Video platformundaki içerikleri farklı dillere çevirebilmek için için yapay zekâdan destek almaya devam ediyor. Hatırlarsanız şirket daha önce Pirme Video'da bazı içeriklere otomatik olarak dublaj ekleyen bir yapay zekâyı devreye almıştı. Şimdi yine dublaj tarafında dikkat çekici bir uygulamaya gidiliyor. İlk olarak Maxton Hall dizisinde kullanılan yeni yapay zekâ özelliği, oyuncuların dudak hareketlerini dublaj yapılan dile göre uyarlayarak değiştiriyor.

    Prime Video, AI ile Dublajı Görüntüyle Daha Uyumlu Hâle Getiriyor

    Prime Video'nun yeni sistemi, geleneksel dublajın yerini almıyor. Bunun yerine yapılan dublaj ile oyuncuların ağız hareketleri arasındaki uyumsuzluğu ortadan kaldırmaya odaklanıyor. Bu teknolojinin ilk olarak denendiği Maxton Hall, Almanca bir dizi. Dizinin İngilizce dublajı insan seslendirme sanatçıları tarafından hazırlandı. Ardından yapay zekâ ve görsel efekt araçları kullanılarak oyuncuların dudak hareketleri, İngilizce konuşmaya daha uygun görünecek şekilde düzenlendi. Böylece izleyicinin duyduğu İngilizce diyalog ile ekranda gördüğü ağız hareketleri daha uyumlu hâle getirildi.

    Şirket, bu sürecin ne kadarının otomatik olarak gerçekleştirildiğini veya kullanılan yapay zekâ modellerinin hangi teknolojiye dayandığını şimdilik açıklamadı. Yalnızca sistemin yapay zekâ ile görsel efekt araçlarının bir kombinasyonundan oluştuğunu ve yaratıcı ekiplerin gözetimi altında çalıştığını belirtti.

    Teknoloji şimdilik yalnızca Maxton Hall dizisinde kullanılıyor. İlk iki sezon için dünya genelinde kullanıma sunulan özellik, Aralık ayında yayınlanacak üçüncü ve final sezonda da yer alacak. Prime Video, gelecekte benzer dudak senkronizasyonu teknolojisini başka yapımlara da getirmeyi planladığını söylüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai i20 şerit takip kapatma honda integra dış teğet çemberin merkezi lige erken gel kampanyası türk telekom kazandıran adımlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VIVOBOOK 15
    ASUS VIVOBOOK 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum