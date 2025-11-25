Prince of Persia: The Sands of Time Remake Ocak 2026'da çıkabilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2003 yapımı Prince of Persia: The Sands of Time’ın yeniden yapımı, 2020'de Ubisoft'un Mumbai ve Pune stüdyoları arasında ortak bir proje olarak duyurulmuştu. İki yıl sonra, Prince of Persia: The Sands of Time Remake’in geliştirme süreci, orijinal oyunun yaratıcısı Ubisoft Montreal'e devredildi. Ubisoft, Mayıs 2025 tarihli kazanç raporunda oyunun Mart 2026’da sona erecek mali yıl döneminde piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtmişti. Yeni bir rapor, oyunun beklenenden de erken bir tarihte geleceğini ortaya koyuyor.

Projeye yakın kaynaklara dayanan yeni bir rapor, Prince of Persia: The Sands of Time Remake’in Ocak 2026'da piyasaya sürülmesinin planlandığını belirtiyor. Ayın ortasında PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC'ye aynı anda çıkış yapması bekleniyor.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake çıkış tarihi Game Awards'da duyurulabilir

The Sands of Time'ın modernize edilmiş sürümünün 11 Aralık'ta yapılması planlanan 2025 The Game Awards’da yer alması bekleniyor. Sektörün en büyük etkinliklerinden biri olan Game Awards, Ubisoft'a oyunun çıkış tarihini duyurması için önemli bir fırsat sunacak. Oyunun alışılagelmiş formatı göz önüne alındığında, tarih büyük olasılıkla yeni bir fragmanla birlikte duyurulacak.

Ubisoft Montreal tarafından geliştiriliyor

The Sands of Time Remake, Ubisoft Montreal'in 2022 Roller Champions'tan bu yana ilk konsol oyunu olacak. O zamandan beri Kanadalı stüdyo, 2023 Meta Quest'e özel Assassin's Creed Nexus VR ve Android ve iOS cihazlar için çıkacak olan Rainbow Six Mobile üzerinde çalıştı. Project Hexe kod adlı yeni bir Assassin's Creed oyunu da şu anda geliştirilme aşamasında.

