    Project Kuiper artık Amazon Leo oldu: Starlink’e rakip

    Amazon, Project Kuiper’ı “Amazon Leo” olarak yeniden markaladı. Uydu sayısını artırmaya çalışan şirket, alçak Dünya yörüngesinde yüksek hızlı internet ağı kurmayı hedefliyor.

    Project Kuiper artık Amazon Leo oldu: Starlink’e rakip Tam Boyutta Gör
    Amazon, uydu iletişim ağı Project Kuiper’ı resmen yeniden adlandırarak “Amazon Leo” yaptı. 2019 yılında duyurulan proje, uzun süredir hayata geçmeyi bekliyordu ve yeni isim, ağın alçak Dünya yörüngesindeki (LEO) uydulardan oluştuğunu vurguluyor.

    Project Kuiper, Amazon tarafından 2019 yılında internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde yüksek hızlı bağlantı sağlamak amacıyla tanıtılmıştı. Proje, 3.000’den fazla uyduyla dünya nüfusunun yüzde 95’ini kapsayacak bir ağ oluşturmayı hedefliyordu.

    Amazon, rekabet için hızlanmalı

    Ancak bu kapsamlı uydu takımyıldızı henüz tam anlamıyla hayata geçmedi. Tanıtım sonrası yıllarda Amazon, prototip uydularını fırlattı, uzay lazer ağı planlarını detaylandırdı ve müşterilerin bağlantı kuracağı antenleri gösterdi. Ancak Amazon, ilk 27 uydusunu ise Nisan 2025’te yörüngeye gönderebildi. Halihazırda 153 adet uydu yörüngede bulunuyor.

    Project Kuiper artık Amazon Leo oldu: Starlink’e rakip Tam Boyutta Gör
    Amazon’un rakibi Starlink ise çok daha hızlı bir büyüme içerisinde. SpaceX, Starlink uydu internet hizmetini 2020’de beta olarak başlattı ve kısa sürede kapsamını genişletti. Hatta SpaceX, T-Mobile ile uydu üzerinden kısa mesajlaşma hizmeti için anlaşma imzaladı ve havayollarıyla internet bağlantısı testleri veya hizmet sunma konusunda iş birlikleri geliştirdi. SpaceX, geçtiğimiz ay 10.000’inci Starlink uydusunu fırlattı. Aktif uydusu ise 8.600’den fazla.

    Amazon’un Project Kuiper’ı Amazon Leo olarak yeniden markalaması, şirketin ağı artık bağımsız bir ürün olarak düşünmeye başladığını gösteriyor fakat halen Starlink’in hızına yetişmesi gerekiyor. Amazon, Amazon Leo’nun kişisel ve ticari kullanım için ne zaman yaygın olarak erişilebilir olacağı konusunda net bir tarih açıklamadı. Geçtiğimiz aylarda şirket yetkilileri 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kadar ABD de dahil olmak üzere beş pazara hizmet vermeyi hedeflediklerini söylemişti. Şirket, 100 Mbps'den 1 Gbps'ye kadar hizmetler sunuyor.

