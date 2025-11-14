Project Kuiper artık Amazon Leo oldu: Starlink’e rakip

Project Kuiper, Amazon tarafından 2019 yılında internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelerde yüksek hızlı bağlantı sağlamak amacıyla tanıtılmıştı. Proje, 3.000’den fazla uyduyla dünya nüfusunun yüzde 95’ini kapsayacak bir ağ oluşturmayı hedefliyordu.
Amazon, rekabet için hızlanmalı
Ancak bu kapsamlı uydu takımyıldızı henüz tam anlamıyla hayata geçmedi. Tanıtım sonrası yıllarda Amazon, prototip uydularını fırlattı, uzay lazer ağı planlarını detaylandırdı ve müşterilerin bağlantı kuracağı antenleri gösterdi. Ancak Amazon, ilk 27 uydusunu ise Nisan 2025’te yörüngeye gönderebildi. Halihazırda 153 adet uydu yörüngede bulunuyor.
Amazon’un Project Kuiper’ı Amazon Leo olarak yeniden markalaması, şirketin ağı artık bağımsız bir ürün olarak düşünmeye başladığını gösteriyor fakat halen Starlink’in hızına yetişmesi gerekiyor. Amazon, Amazon Leo’nun kişisel ve ticari kullanım için ne zaman yaygın olarak erişilebilir olacağı konusunda net bir tarih açıklamadı. Geçtiğimiz aylarda şirket yetkilileri 2026'nın ilk çeyreğinin sonuna kadar ABD de dahil olmak üzere beş pazara hizmet vermeyi hedeflediklerini söylemişti. Şirket, 100 Mbps'den 1 Gbps'ye kadar hizmetler sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: