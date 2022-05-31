Projeksiyon Cihazları ITOPYA.COM’dan Satın Alınır!

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Projeksiyonlar kullanım alanı bakımından çok geniş bir yelpazeye sahip olan uzun ömürlü cihazlardır. Sektörün öncü firmalarından BenQ, ViewSonic, Asus, LG, Philips ve Epson gibi markların sinemadan interaktif sınıfa, oyun projeksiyonlarından taşınabilir projeksiyonlara kadar birçok projektör çeşidi ITOPYA.COM’da!

Şimdi projeksiyon çeşitlerine ve destek aldıkları teknolojilere gelin birlikte göz atalım!

BenQ’nun PointWrite modülü sayesinde yüzeye yansıtılan görüntüye aynı anda birden çok kullanıcının yazmasına ve açıklama eklemesine olanak sağlayan İnteraktif Projektörler, etkileşim için çok sayıda yeni fırsat yaratır. Eğitim Projektörleri BYOD (kendi cihazını getir) Teknolojisi ile 4 adede kadar katılımcının akıllı cihazlardan veya bilgisayarlardan büyük ekrana içerik akışı sağlanmasına olanak tanır. Bu sayede modern dijital sınıfa etkileşim için çok sayıda avantaj sağlar.

Evde sinema keyfini sevenler için birinci sınıf sinema salonu keyfi verecek olan BenQ'nun CinematicColor teknolojisi, fabrika kalibrasyonu %100 Rec.709 renk kapsamı ile en hassas görüntü üretiminin en rafine renklerle donatılmış cihazları sizleri hayran bırakacak. BenQ CineHome Serisi projektörler, güçlü kısa mesafede yansıtma, dikey hizalama ve büyük yakınlaştırma ile herhangi bir alanda sinematik harikalar sunar. Gerçekçi sinematik renkleri ve çarpıcı keskin detayları ile üst düzey görsel-işitsel dijital sinema keyfini Ev Sineması Projektörleri ile yaşayın.

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Eğer arzu ettiğiniz görüntünün yanı sıra kaliteli bir ses deneyimi de arıyorsanız, ViewSonic X1000-4K projeksiyon modeline de göz atabilirsiniz. Cinema SuperColor+™ 4K HDR görüntüleme teknolojisini Harman Kadron hoparlörleriyle birleştiren model, doğrudan üst segmente hitap ediyor.

Oyun tutkunları için tasarlanan Oyun Projektörleri ise oyun grafik görselleri büyük ekranda hayata geçirerek, gerçeğe yakın görüntü ve oyun deneyimini yaşatır. Üstün video tepkisi ve üstün görsel performans ile büyük ekran görüntüsünün büyüsü sizi oyunun içinde hissettirir. Devasa Full HD 1080p yansıtılan görüntülerde ayrıntıları yakalayarak daha gerçekçi bir oyun serüveninin keyfini çıkarın. Oyun serisi projektörler ile oyun dünyasının sinematik büyüsünü hayal gücünüzle birleştirin.

Her zaman ve her yerde büyük ekran sevenler için tasarlanan Taşınabilir Projektörler, sinemadan sunuma, müzikten konsol oyunlarına kadar birçok aktivitenin gerçekleştirilmesine olanak tanır. Ayrıca birden fazla işletim sistemi için kablosuz bağlantıyı destekleyerek telefonunuzdan, tabletinizden veya dizüstü bilgisayarınızdan herhangi bir içeriği kablo veya kurulum olmadan anında büyük ekrana yansıtır.

İhtiyacınıza uygun projektörler ile ilgi çekici eğlencenin yanı sıra oyun heyecanının ve üstün görsel performans etkisinin derinliklerini hissedeceksiniz. BenQ, ViewSonic ve Asus markalı projektörleri satın almak veya incelemek için aşağıdaki linke tıklayabilir ya da ITOPYA.COM’un web sitesini ziyaret edebilirsiniz!

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