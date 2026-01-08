CES’te katı hal batarya atılımı: ProLogium, 1.000 km menzilli bataryasını tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği ve mobilite dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan CES 2026, elektrikli araç bataryalarındaki gelişmelere de sahne oldu. Katı hal batarya teknolojileri alanında küresel ölçekte faaliyet gösteren ProLogium Technology, Almanya merkezli mühendislik şirketi FEV Group ile birlikte geliştirdiği yeni nesil katı hal elektrikli araç batarya modülünü sergiledi.

İki şirketin CES 2026’da tanıtacağı konsept batarya modülü, ProLogium’un “Superfluidized All-Inorganic Solid-State Lithium Ceramic Battery” olarak adlandırdığı tamamen inorganik, süper akışkan katı hal lityum seramik batarya teknolojisini temel alıyor. Bu modül, yüksek enerji yoğunluğu, gelişmiş güvenlik, çok hızlı şarj ve düşük sıcaklıklarda kararlı performansı tek bir yapıda birleştirmeyi hedefliyor.

1.000 kilometreye varan menzil

ProLogium tarafından paylaşılan bilgilere göre geliştirilen batarya modülü, araç platformu ve sistem konfigürasyonuna bağlı olarak tek şarjla yaklaşık 1.000 kilometreye kadar menzil sunabilecek şekilde tasarlandı. Geliştirme programının artık araçta test edilebilir örnek aşamasına ulaştığı bildirildi.

ProLogium ile FEV arasındaki iş birliği, 2022 yılında imzalanan bir mutabakat zaptına dayanıyor. Bu kapsamda ProLogium, katı hal batarya hücresi ve malzeme teknolojilerini sağlarken FEV ise batarya paketi tasarımı, ısıl yönetim, batarya yönetim sistemi (BMS) entegrasyonu ve sistem mühendisliği alanlarında katkı sunuyor.

300 kg’a varan ağırlık tasarrufu

Tam Boyutta Gör Ortak geliştirilen modüler tasarım yaklaşımı, otomobil üreticilerine şasi yerleşimi ve paketleme konusunda önemli esneklik sağlıyor. Sistemin, müşteri ihtiyaçlarına göre iki farklı öncelikle yapılandırılabildiği aktarılıyor. “Maksimum menzil” odaklı senaryoda, geleneksel batarya paketleriyle aynı hacimde yaklaşık 1.000 kilometrelik sürüş mesafesi hedefleniyor. “Maksimum hafiflik” yaklaşımında ise aynı menzil, daha küçük bir batarya ile sağlanabiliyor ve bu sayede araç ağırlığında 300 kilograma kadar düşüş mümkün hale geliyor.

Ayrıca katı hal batarya modülünün, 4-6 dakika içinde %5’ten %60-80 doluluk oranına (SoC) ulaşma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Şirketler, bu sürede gerçekleştirilen şarjın güvenlikten ödün vermeden mümkün olduğunu vurguluyor.

860 Wh/L’ye kadar enerji yoğunluğu

ProLogium, CES 2026’da yalnızca elektrikli araçlar için değil, elektrikli iş makineleri, e-bisikletler, humanoid robotlar ve enerji depolama sistemleri (ESS) gibi pek çok alanda kullanılabilecek yeni nesil batarya çözümleri de sergiliyor.

Şirkete göre patentli Superfluidized All-Inorganic Solid-State Lithium Ceramic Battery platformu, günümüzdeki üç ana katı hal batarya yaklaşımını elektrokimyasal performans, nihai güvenlik ve seri üretilebilirlik başlıklarında aynı anda aşabilen ilk teknoloji. Bu platformun sunduğu teknik değerler arasında 860 Wh/L’ye kadar hacimsel enerji yoğunluğu, oda sıcaklığında 57 mS/cm iyonik iletkenlik ve rakip teknolojilerin oda sıcaklığındaki performansına yakın düşük sıcaklık verimliliği bulunuyor.

Güvenlik tarafında ise tamamen inorganik elektrolitin yanıcı olmaması ve yanıcı gaz salımı yapmaması öne çıkıyor. Tamamen seramik ayırıcı yapı, anot ve katodun doğrudan temasını engelleyerek lityum kaynaklı termal reaksiyonları temelden ortadan kaldırıyor.

Teknolojik gelişmelerin yanı sıra ProLogium, Avrupa pazarındaki üretim kapasitesini de genişletiyor. Tayvan Taoyuan’daki gigafactory tesisinde 2024’ten bu yana 600 binden fazla hücre sevkiyatı gerçekleştiren şirket, seri üretim kabiliyetini sahada kanıtlamış durumda. Fransa’nın Dunkirk kentinde kurulacak yeni gigafactory ise şirketin küresel büyüme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Dunkirk tesisinde 2026’da inşaatın başlaması, 2028’de ilk fazın tamamlanarak 0,8 GWh kapasiteli Gen4 bataryaların seri üretime geçmesi, 2030’da kapasitenin 4 GWh’ye, 2032’de ise toplamda 12 GWh’ye ulaşması planlanıyor. Ayrıca talebe bağlı olarak 48 GWh’ye kadar genişleme potansiyeli de bulunuyor.

