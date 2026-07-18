Trump konuştukça binlerce dolar kazandı: Prompter mucizesi

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Tam Boyutta Gör Son dönemde ortaya çıkan Polymarket ve Kalshi gibi tahmin piyasaları bildiğimiz bahis konseptini çok farklı bir yere taşıdı. Venezuela operasyonunda bir askerin Maduro’nun yakalanacağına dair Polymarket üzerinde yüklü bahis yapmasının ardından bu kez bir Beyaz Saray çalışanı yakalandı.

Prompter mucizesi

Gelen bilgilere göre Donald Trump’ın teleprompter operatörü Gabriel Perez, önemli konuşmalar öncesinde Kalshi tahmin platformunda konuşmaların uzunluğu veya kısalığı ile ilgili bahisler oynadı ve yaklaşık 100 bin dolar kazandı.

Tahmin platformlarına darbe 1 hf. önce eklendi

Konuşma metinlerini son inceleyen kişi olduğu için büyük bir insider bilgisi elde eden Gabriel Perez bunu paraya çevirmekte tereddüt etmedi. Trump’ın konuyu öğrendiğinde büyük hayal kırıklığına uğradığı ifade ediliyor.

Olay tespit edildiğinde Vadeli İşlemler Komisyonu devreye girerek Kalshi’den şüpheli işlemlerin listesini istedi. Perez’in soruşturma esnasında bu bahisleri kabul ettiği belirtiliyor. Komisyon tüm kazançlarını geri iade ettiği takdirde uzlaşma sağlanacağını bildirdi.

Beyaz Saray suça karışan görevliyi süresiz ücretsiz izne çıkardı. Kalshi ise geçen ay yaptığı güncellemeyle belirli bahisleri oynamak için meslek ibrazını zorunlu hale getirdi. Yine de bu tür bahislerin önüne bir türlü geçilemiyor.

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