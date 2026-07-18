Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump konuştukça binlerce dolar kazandı: Prompter mucizesi

    Beyaz Saray’da Donald Trump’ın konuşmalarını kontrolden geçiren prompter yetkilisi işi bahse dökünce son dönemin en ilginç insider olaylarından birisi yaşandı.   

    Prompter Tam Boyutta Gör
    Son dönemde ortaya çıkan Polymarket ve Kalshi gibi tahmin piyasaları bildiğimiz bahis konseptini çok farklı bir yere taşıdı. Venezuela operasyonunda bir askerin Maduro’nun yakalanacağına dair Polymarket üzerinde yüklü bahis yapmasının ardından bu kez bir Beyaz Saray çalışanı yakalandı.

    Prompter mucizesi

    Gelen bilgilere göre Donald Trump’ın teleprompter operatörü Gabriel Perez, önemli konuşmalar öncesinde Kalshi tahmin platformunda konuşmaların uzunluğu veya kısalığı ile ilgili bahisler oynadı ve yaklaşık 100 bin dolar kazandı.

    Konuşma metinlerini son inceleyen kişi olduğu için büyük bir insider bilgisi elde eden Gabriel Perez bunu paraya çevirmekte tereddüt etmedi. Trump’ın konuyu öğrendiğinde büyük hayal kırıklığına uğradığı ifade ediliyor.

    Olay tespit edildiğinde Vadeli İşlemler Komisyonu devreye girerek Kalshi’den şüpheli işlemlerin listesini istedi. Perez’in soruşturma esnasında bu bahisleri kabul ettiği belirtiliyor. Komisyon tüm kazançlarını geri iade ettiği takdirde uzlaşma sağlanacağını bildirdi.

    Beyaz Saray suça karışan görevliyi süresiz ücretsiz izne çıkardı. Kalshi ise geçen ay yaptığı güncellemeyle belirli bahisleri oynamak için meslek ibrazını zorunlu hale getirdi. Yine de bu tür bahislerin önüne bir türlü geçilemiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    candlelight puro saçma bilgiler komik soundbar tavsiye metro exodus enhanced edition türkçe yama hyundai bayon 1.4 yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum