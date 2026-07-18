Trump konuştukça binlerce dolar kazandı: Prompter mucizesi

Prompter mucizesi
Gelen bilgilere göre Donald Trump’ın teleprompter operatörü Gabriel Perez, önemli konuşmalar öncesinde Kalshi tahmin platformunda konuşmaların uzunluğu veya kısalığı ile ilgili bahisler oynadı ve yaklaşık 100 bin dolar kazandı.
Konuşma metinlerini son inceleyen kişi olduğu için büyük bir insider bilgisi elde eden Gabriel Perez bunu paraya çevirmekte tereddüt etmedi. Trump’ın konuyu öğrendiğinde büyük hayal kırıklığına uğradığı ifade ediliyor.
Olay tespit edildiğinde Vadeli İşlemler Komisyonu devreye girerek Kalshi’den şüpheli işlemlerin listesini istedi. Perez’in soruşturma esnasında bu bahisleri kabul ettiği belirtiliyor. Komisyon tüm kazançlarını geri iade ettiği takdirde uzlaşma sağlanacağını bildirdi.
Beyaz Saray suça karışan görevliyi süresiz ücretsiz izne çıkardı. Kalshi ise geçen ay yaptığı güncellemeyle belirli bahisleri oynamak için meslek ibrazını zorunlu hale getirdi. Yine de bu tür bahislerin önüne bir türlü geçilemiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: