    Prototype için heyecanlandıran gelişme: Remaster ya da yeni oyun yolda olabilir

    Steam güncellemesi ve yeni jenerik detayları, Prototype serisinin ilk oyununun remaster’ının veya tamamen yeni bir oyunun geliştiriliyor olabileceğini ortaya koyuyor.

    Prototype’ın remaster ya da yeni oyunu gelebilir Tam Boyutta Gör
    Efsaneleşmiş aksiyon serisi Prototype hakkında yeni söylentiler gündeme geldi. SteamDB üzerinden fark edilen güncellemeler, serinin ilk oyununun remaster sürümü ya da tamamen yeni bir devam oyunu ihtimalini gündeme taşıdı.

    Şimdilik sadece söylenti var

    29 Eylül’de Steam için yayımlanan yama, oyunun DirectX dosyalarında değişiklikler yapılması ve yeni bir kullanıcı sözleşmesinin eklenmesi gibi dikkat çekici unsurlar içeriyor. Ayrıca oyun içi jeneriğe “$Downloadable_Content” ve “Ubisoft Connect Version” gibi bölümlerin eklenmesi, oyunun görsel açıdan güncellenmiş bir sürümünün veya Ubisoft Connect üzerinden çalışacak yeni bir versiyonunun hazırlandığını düşündürüyor.

    Jenerikte adı geçen Iron Galaxy Studios, daha önce Activision ile birlikte Spyro remaster projesinde çalışmış bir ekip. Bu bağlantı, söylentilerin daha da güçlenmesine yol açtı. Öte yandan güncellemede Demonware adının da yer alması, çevrimiçi altyapının modernleştirilmesi için adımlar atıldığını gösteriyor. Bu da yalnızca bir “doku paketi” yerine tam kapsamlı bir remaster olasılığını öne çıkarıyor.

    Şimdilik bilgiler yalnızca söylentiden ibaret durumda. Ek olarak Activision cephesinden de resmi bir açıklama gelmiş değil. Bu arada güncelleme sonrasında oyun için yapılan bazı modların çalışmaz hale geldiğini de aktaralım.

