    PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025 açıklandı: İşte kazananlar

    PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025 sonuçlandı. Yaklaşık 1,5 milyon oyuncunun oy kullandığı oylamada Ghost of Yotei, birçok kategoride ödül kazandı. İşte kazananlar...

    PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025 açıklandı: İşte kazananlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation oyuncularının oylarıyla belirlenen PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025'in kazananları resmen açıklandı. Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı oylama sonucunda, 2025 boyunca öne çıkan yapımlar 19 farklı kategoride değerlendirildi. İşte PlayStation oyuncuları tarafından seçilen yılın en iyi oyunları...

    PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025 açıklandı

    Oylamanın en dikkat çeken oyunu, Sucker Punch imzalı Ghost of Yōtei oldu. Açık dünya aksiyon-macera türündeki yapım, En İyi PS5 Oyunu seçilmesinin yanı sıra En İyi Yeni Karakter, En İyi Grafik, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlik Özellikleri ve En İyi DualSense Kullanımı kategorilerinde de zirveye yerleşti. Oyun ayrıca En İyi Hikâye ve En İyi Müzik kategorilerinde ikinci sırada kaldı.

    Game Awards 2025'te yılın oyunu seçilen Clair Obscur: Expedition 33 ise, En İyi Hikâye, En İyi Müzik ve En İyi Bağımsız Oyun ödüllerini kazandı. Ayrıca birçok kategoride Ghost of Yōtei'nin hemen ardından geldi.

    Diğer kategorilerde ise En İyi Multiplayer Deneyimi ödülü Battlefield 6'ya giderken, En İyi Devam Eden Oyun Genshin Impact seçildi. En İyi Genişleme Paketi Lies of P: Overture, En İyi Remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered olurken, Yılın Stüdyosu unvanı Kojima Productions'a verildi. 2026 ve Sonrası İçin En Çok Beklenen Oyun kategorisinde ise Marvel's Wolverine öne çıktı.

    • En iyi PS5 oyunu: Ghost of Yōtei
    • En iyi PS4 oyunu: Hollow Knight: Silksong
    • En iyi spor oyunu: Sonic Racing: CrossWorlds
    • En iyi devam eden oyun: Genshin Impact
    • En iyi bağımsız oyun: Clair Obscur: Expedition 33
    • En iyi PSVR2 oyunu: Alien: Rogue Incursion
    • En iyi multiplayer deneyimi: Battlefield 6
    • En iyi hikâye: Clair Obscur: Expedition 33
    • En iyi yeni karakter: Atsu (Ghost of Yōtei)
    • En iyi grafik: Ghost of Yōtei
    • En iyi sanat yönetimi: Ghost of Yōtei
    • En iyi ses tasarımı: Ghost of Yōtei
    • En iyi müzik: Clair Obscur: Expedition 33
    • En iyi erişilebilirlik özellikleri: Ghost of Yōtei
    • En iyi DualSense kullanımı: Ghost of Yōtei
    • En iyi remaster: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
    • En iyi genişleme paketi: Lies of P: Overture
    • Yılın stüdyosu: Kojima Productions
    • En çok beklenen oyun: Marvel’s Wolverine
