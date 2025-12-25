PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025 açıklandı: İşte kazananlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör PlayStation oyuncularının oylarıyla belirlenen PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025'in kazananları resmen açıklandı. Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişinin katıldığı oylama sonucunda, 2025 boyunca öne çıkan yapımlar 19 farklı kategoride değerlendirildi. İşte PlayStation oyuncuları tarafından seçilen yılın en iyi oyunları...

PS Blog Yılın Oyunu Ödülleri 2025 açıklandı

Oylamanın en dikkat çeken oyunu, Sucker Punch imzalı Ghost of Yōtei oldu. Açık dünya aksiyon-macera türündeki yapım, En İyi PS5 Oyunu seçilmesinin yanı sıra En İyi Yeni Karakter, En İyi Grafik, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Ses Tasarımı, En İyi Erişilebilirlik Özellikleri ve En İyi DualSense Kullanımı kategorilerinde de zirveye yerleşti. Oyun ayrıca En İyi Hikâye ve En İyi Müzik kategorilerinde ikinci sırada kaldı.

Game Awards 2025'te yılın oyunu seçilen Clair Obscur: Expedition 33 ise, En İyi Hikâye, En İyi Müzik ve En İyi Bağımsız Oyun ödüllerini kazandı. Ayrıca birçok kategoride Ghost of Yōtei'nin hemen ardından geldi.

Diğer kategorilerde ise En İyi Multiplayer Deneyimi ödülü Battlefield 6'ya giderken, En İyi Devam Eden Oyun Genshin Impact seçildi. En İyi Genişleme Paketi Lies of P: Overture, En İyi Remaster The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered olurken, Yılın Stüdyosu unvanı Kojima Productions'a verildi. 2026 ve Sonrası İçin En Çok Beklenen Oyun kategorisinde ise Marvel's Wolverine öne çıktı.

En iyi PS5 oyunu: Ghost of Yōtei

En iyi PS4 oyunu: Hollow Knight: Silksong

En iyi spor oyunu: Sonic Racing: CrossWorlds

En iyi devam eden oyun: Genshin Impact

En iyi bağımsız oyun: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi PSVR2 oyunu: Alien: Rogue Incursion

En iyi multiplayer deneyimi: Battlefield 6

En iyi hikâye: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi yeni karakter: Atsu (Ghost of Yōtei)

En iyi grafik: Ghost of Yōtei

En iyi sanat yönetimi: Ghost of Yōtei

En iyi ses tasarımı: Ghost of Yōtei

En iyi müzik: Clair Obscur: Expedition 33

En iyi erişilebilirlik özellikleri: Ghost of Yōtei

En iyi DualSense kullanımı: Ghost of Yōtei

En iyi remaster: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

En iyi genişleme paketi: Lies of P: Overture

Yılın stüdyosu: Kojima Productions

En çok beklenen oyun: Marvel’s Wolverine

