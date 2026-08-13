PS Plus Ağustos 2026 oyunları açıklandı! Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium Ağustos 2026
Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk, Signalis ve MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack dahil olmak üzere 3 oyun ve hediye paketi eklenmişti.
Ağustos ayında PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek yapımlar iseHELLDIVERS 2, Kingdom Come: Deliverance II, Vampire Survivors, Hell is Us, Umamusume Pretty Derby – Party Dash, Two Point Museum, Metro Exodus ve Dying Light 2 olacak. Tüm oyunlara ve detayla aşağıdan göz atabilirsiniz.
Son olarak listede yer alan oyunlar 18 Ağustos tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.
- HELLDIVERS 2
- Kingdom Come: Deliverance II
- Vampire Survivors
- Hell is Us
- Umamusume Pretty Derby – Party Dash
- Two Point Museum
- Metro Exodus
- Dying Light 2