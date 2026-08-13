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Tam Boyutta Gör Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye ve aylık olarak güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ağustos ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium Ağustos 2026

Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk, Signalis ve MARVEL Tōkon: Fighting Souls PlayStation Plus Pack dahil olmak üzere 3 oyun ve hediye paketi eklenmişti.

Ağustos ayında PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek yapımlar iseHELLDIVERS 2, Kingdom Come: Deliverance II, Vampire Survivors, Hell is Us, Umamusume Pretty Derby – Party Dash, Two Point Museum, Metro Exodus ve Dying Light 2 olacak. Tüm oyunlara ve detayla aşağıdan göz atabilirsiniz.

En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Temmuz 2026) 1 gün önce eklendi

Son olarak listede yer alan oyunlar 18 Ağustos tarihinde PlayStation Plus kütüphanesindeki yerini alacak.

HELLDIVERS 2

Kingdom Come: Deliverance II

Vampire Survivors

Hell is Us

Umamusume Pretty Derby – Party Dash

Two Point Museum

Metro Exodus

Dying Light 2

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PS Plus Ağustos 2026 oyunları açıklandı! Extra ve Premium

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