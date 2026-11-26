Yapay Zeka Özeti:
- Sony, PlayStation Plus aboneleri için Aralık ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı. Bu ay Essential katmanına eklenen yapımlar arasında Tony Hawk’s Pro Skater 3 ve 4, Dragon Ball Xenoverse 2 ve korku atmosferiyle dikkat çeken Amnesia: The Bunker yer alıyor. Oyuncular yeni oyunlara 1 Aralık tarihinden itibaren erişebilecekler. Kasım ayı oyunlarını kaçırmak istemeyenlerin ise 30 Kasım'a kadar süreleri devam ediyor.
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PS Plus Aralık 2026 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Kasım ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered ve Monster Train 2 dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Aralık ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition, Dragon Ball Xenoverse 2 ve Amnesia: The Bunker olacak.
- Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition | PS5, PS4
- Dragon Ball Xenoverse 2 | PS5, PS4
- Amnesia: The Bunker | PS4
PS Plus Aralık oyunlarının 1 Aralık'tan itibaren erişilebilir olması bekleniyor. PlayStation Plus üyelerinin, Kasım ayına özel PlayStation Plus oyunları olan Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered ve Monster Train 2'yi kütüphanelerine eklemek için 30 Kasım Pazartesi gününe kadar süreleri var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli