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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Sony, PlayStation Plus aboneleri için Aralık ayının ücretsiz oyunlarını açıkladı. Bu ay Essential katmanına eklenen yapımlar arasında Tony Hawk’s Pro Skater 3 ve 4, Dragon Ball Xenoverse 2 ve korku atmosferiyle dikkat çeken Amnesia: The Bunker yer alıyor. Oyuncular yeni oyunlara 1 Aralık tarihinden itibaren erişebilecekler. Kasım ayı oyunlarını kaçırmak istemeyenlerin ise 30 Kasım'a kadar süreleri devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Aralık ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Aralık 2026 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Kasım ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered ve Monster Train 2 dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Aralık ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition, Dragon Ball Xenoverse 2 ve Amnesia: The Bunker olacak.

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition | PS5, PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS5, PS4

Amnesia: The Bunker | PS4

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PS Plus Aralık oyunlarının 1 Aralık'tan itibaren erişilebilir olması bekleniyor. PlayStation Plus üyelerinin, Kasım ayına özel PlayStation Plus oyunları olan Dead Island 2, Tomb Raider IV-VI Remastered ve Monster Train 2'yi kütüphanelerine eklemek için 30 Kasım Pazartesi gününe kadar süreleri var.

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