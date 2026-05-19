Sony'den PlayStation Plus abonelerine yeni zam

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Plus abonelik hizmetinin fiyatlarını artırdı. Şirketin yaptığı açıklamaya göre zam, şimdilik yalnızca 1 aylık ve 3 aylık abonelik paketlerini kapsıyor. Yeni fiyatlandırma özellikle yeni kullanıcılar için geçerli olacak.

Yeni fiyatlandırmayla birlikte PS Plus Essential paketinin aylık ücreti 10 dolardan 11 dolara yükseldi. Üç aylık abonelik ise 25 dolardan 28 dolara çıktı. Böylece kısa süreli abonelik seçeneklerinde dikkat çekici bir artış yaşanmış oldu. Sony'nin açıklamasına göre yıllık abonelik paketlerinde şimdilik bir değişiklik bulunmuyor. Ayrıca şirketin paylaşımında Extra ve Premium katmanlarının da fiyat değişiminden etkilenebileceği ima ediliyor.

Sony, fiyat değişikliğinin yalnızca yeni aboneleri etkileyeceğini söylüyor. Ancak Türkiye ve Hindistan bu güncellemenin dışında tutulmuş durumda. Zammın gerekçesi olarak ise Sony, devam eden piyasa koşulları'na işaret etti. PlayStation Plus tarafındaki fiyat artışı, şirketin son dönemde yaptığı tek zam değil. Şirket daha önce PS5 fiyatlarında da artışa gitmişti.

Güncel fiyatlandırmada disk sürücülü standart PS5 modelinin bazı pazarlarda 650 dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Öte yandan Microsoft da yakın dönemde Xbox Game Pass Ultimate fiyatını aylık 30 dolara yükseltmişti. Ancak gelen tepkilerin ardından bazı düzenlemeler yapılmıştı. Sony'nin yıllık PS Plus paketlerine ilerleyen dönemde zam yapıp yapmayacağı ise şimdilik bilinmiyor.

