Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki Xbox Game Pass'e benzer hale gelen bu hizmet, artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında Playstation Plus Deluxe ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Deluxe ve Premium Ekim oyunları

Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu bağlamda PS Plus Deluxe ve Premium oyunlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması bekleniyordu ancak bekleyiş halen sürüyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Sony, Ekim ayında PlayStation Plus Deluxe ve Premium oyun kataloğuna gelecek olan bir sonraki oyun grubunu açıkladı. Bu oyunlar 17 Ekim tarihinden itibaren indirilebilir olacak. İşte PS Plus Deluxe ve Premium katmanlarına Ekim ayında eklenecek oyunlar:

PlayStation Plus Extra

Gotham Knights | PS5

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

Alien: Isolation | PS4

Dead Island Definitive Edition | PS4

Outlast 2 | PS4

Elite Dangerous | PS4

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Gungrave G.O.R.E.

Eldest Souls | PS4, PS5

Röki | PS4, PS5

PlayStation Plus Premium

Tekken 6 | PS4, PS5

Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5

Ape Escape Academy | PS4, PS5

IQ Final | PS4, PS5

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PS Plus Ekim 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Premium