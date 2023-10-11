PS Plus Ekim 2023 oyunları belli oldu: Deluxe ve Premium

PS Plus Deluxe ve Premium Ekim oyunları
Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu bağlamda PS Plus Deluxe ve Premium oyunlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması bekleniyordu ancak bekleyiş halen sürüyor.
Geçtiğimiz saatlerde Sony, Ekim ayında PlayStation Plus Deluxe ve Premium oyun kataloğuna gelecek olan bir sonraki oyun grubunu açıkladı. Bu oyunlar 17 Ekim tarihinden itibaren indirilebilir olacak. İşte PS Plus Deluxe ve Premium katmanlarına Ekim ayında eklenecek oyunlar:
PlayStation Plus Extra
- Gotham Knights | PS5
- Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5
- Alien: Isolation | PS4
- Dead Island Definitive Edition | PS4
- Outlast 2 | PS4
- Elite Dangerous | PS4
- FAR: Changing Tides | PS4, PS5
- Gungrave G.O.R.E.
- Eldest Souls | PS4, PS5
- Röki | PS4, PS5
PlayStation Plus Premium
- Tekken 6 | PS4, PS5
- Soulcalibur: Broken Destiny | PS4, PS5
- Ape Escape Academy | PS4, PS5
- IQ Final | PS4, PS5
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.