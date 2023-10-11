PS Plus Ekim 2023 oyunları sızdırıldı: Deluxe ve Premium

PS Plus Deluxe ve Premium Ekim oyunları
Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu bağlamda PS Plus Deluxe ve Premium oyunlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması bekleniyordu ancak bekleyiş halen sürüyor.
Bugün ise tanınan sızıntı kaynağı billbil-kun, Ekim ayında PlayStation Plus Deluxe ve Premium oyun kataloğuna gelecek olan bir sonraki oyun grubunu açıkladı. Buna göre 17 Ekim'de PS Plus Extra'ya katılacak olan oyunlar şu şekilde olacak:
- Gotham Knights
- The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
- Disco Elysium The Final Cut
- Far: Changing Tides
- Gungrave G.O.R.E
- Elite Dangerous
- Dead Island Definitive Edition
- Alien Isolation
Bu listenin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belitelim. Ancak Sony'nin bu haftanın sonlarında tam PS Plus listesini açıklaması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.