PS Plus Ekim 2023 oyunları sızdırıldı: Deluxe ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki Xbox Game Pass'e benzer hale gelen bu hizmet, artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında Playstation Plus Deluxe ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar sızdırıldı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

PS Plus Deluxe ve Premium Ekim oyunları

Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu bağlamda PS Plus Deluxe ve Premium oyunlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması bekleniyordu ancak bekleyiş halen sürüyor.

Bugün ise tanınan sızıntı kaynağı billbil-kun, Ekim ayında PlayStation Plus Deluxe ve Premium oyun kataloğuna gelecek olan bir sonraki oyun grubunu açıkladı. Buna göre 17 Ekim'de PS Plus Extra'ya katılacak olan oyunlar şu şekilde olacak:

Gotham Knights

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Disco Elysium The Final Cut

Far: Changing Tides

Gungrave G.O.R.E

Elite Dangerous

Dead Island Definitive Edition

Alien Isolation

Bu listenin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belitelim. Ancak Sony'nin bu haftanın sonlarında tam PS Plus listesini açıklaması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın...

