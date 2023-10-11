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    PS Plus Ekim 2023 oyunları sızdırıldı: Deluxe ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Ekim 2023 oyunları internete sızı. İşte Ekim ayında PS Plus Extra ve Deluxe katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar;
    PS Plus Ekim 2023 oyunları sızdırıldı: Deluxe ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ay yeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Öyle ki Xbox Game Pass'e benzer hale gelen bu hizmet, artık her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında Playstation Plus Deluxe ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar sızdırıldı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

    PS Plus Deluxe ve Premium Ekim oyunları

    Hatırlayacak olursak Ekim ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, The Callisto Protocol, Farming Simulator 22 ve Weird West olmak üzere üç yapım eklemişti. Bu bağlamda PS Plus Deluxe ve Premium oyunlarının geçtiğimiz günlerde açıklanması bekleniyordu ancak bekleyiş halen sürüyor. 

    Bugün ise tanınan sızıntı kaynağı billbil-kun, Ekim ayında PlayStation Plus Deluxe ve Premium oyun kataloğuna gelecek olan bir sonraki oyun grubunu açıkladı. Buna göre 17 Ekim'de PS Plus Extra'ya katılacak olan oyunlar şu şekilde olacak:

    • Gotham Knights
    • The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
    • Disco Elysium The Final Cut
    • Far: Changing Tides
    • Gungrave G.O.R.E
    • Elite Dangerous
    • Dead Island Definitive Edition
    • Alien Isolation

    Bu listenin henüz resmi olarak doğrulanmadığını belitelim. Ancak Sony'nin bu haftanın sonlarında tam PS Plus listesini açıklaması bekleniyor. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın...

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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