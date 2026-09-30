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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ekim ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Ekim 2026 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Eylül ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Lifeve Chained Echoes (PS4) dahil 4 yeni oyun eklenmişti. Ekim ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2 olacak.

F1 25 | PS5

Hunt: Showdown 1896 | PS5

Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4

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Yeni oyunlar 5 Ekim tarihinden itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu dört oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 5.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Ekim 2026 oyunları belli oldu: 5.600 TL değerinde

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