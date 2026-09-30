PS Plus Ekim 2026 oyunları belli oldu: 5.600 TL değerinde

PS Plus Ekim 2026 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Eylül ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Lifeve Chained Echoes (PS4) dahil 4 yeni oyun eklenmişti. Ekim ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2 olacak.
- F1 25 | PS5
- Hunt: Showdown 1896 | PS5
- Earth Defense Force: World Brothers 2 | PS5, PS4
Yeni oyunlar 5 Ekim tarihinden itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu dört oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 5.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: