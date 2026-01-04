Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, PlayStation Plus Essential hizmetinde uzun süredir beklenen haberi 2026 itibarıyla resmileştirdi. Buna göre aylık oyun listelerinde PS4 yapımlarının yer alması artık standart bir uygulama olmaktan çıktı. Essential katmanı, ağırlıklı olarak PS5 oyunlarına odaklanan bir yapıya dönüşüyor.

PS Plus Essential'da PS4 dönemi kapanıyor

Kaçıranlar için PlayStation 4'ün 2013'teki çıkışından bu yana, PS Plus'ın en temel katmanında her ay mutlaka bir PS4 oyunu yer alıyordu. Bu gelenek, hizmetin "Essential" adını almasının çok öncesine kadar uzanıyor. Ancak Sony, PS5 kullanıcı sayısının kritik bir eşiği aştığını ve artık PS4 oyunlarıyla abonelik teşvikine ihtiyaç duymadığını düşünüyor.

Şirket, PS4'ün aktif kullanıcı sayısına dair net bir veri paylaşmasa da PS5 satış rakamları bu kararın arkasındaki en güçlü gerekçe. 2020'den bu yana dünya genelinde 84 milyonu aşan satış rakamına ulaşan PS5, PlayStation tarihinin en çok satan konsollarından biri haline gelmiş durumda. Değişiklik, PS4 sahipleri için önemli bir kayıp anlamına gelse de Sony, eski nesil oyunların tamamen dışlanmadığını vurguluyor.

PS Plus Ocak 2026 oyunları belli oldu: 4.000 TL değerinde 2 gün önce eklendi

PS4 yapımları, PS Plus Essential kapsamında artık düzenli değil, yalnızca istisnai durumlarda veya özel dönemlerde sunulacak. PS4 oyunlarına erişimini sürdürmek isteyen kullanıcılar için çözüm ise PS Plus Extra ve Premium katmanlarında yer alıyor. Bu abonelik seviyeleri, geniş bir PS4 oyun arşivine erişim sağlamaya devam ediyor ve aylık eklemelerle kütüphane güncelleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: