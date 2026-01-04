Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Plus Essential'da PS4 dönemi kapanıyor

    Sony, 2026 itibarıyla PS Plus Essential abonelerine her ay PS4 oyunu sunma geleneğini sona erdiriyor. Hizmet artık büyük ölçüde PlayStation 5 kullanıcılarına odaklanacak.

    PS Plus Essential'da PS4 dönemi kapanıyor Tam Boyutta Gör
    Sony, PlayStation Plus Essential hizmetinde uzun süredir beklenen haberi 2026 itibarıyla resmileştirdi. Buna göre aylık oyun listelerinde PS4 yapımlarının yer alması artık standart bir uygulama olmaktan çıktı. Essential katmanı, ağırlıklı olarak PS5 oyunlarına odaklanan bir yapıya dönüşüyor.

    PS Plus Essential'da PS4 dönemi kapanıyor

    Kaçıranlar için PlayStation 4'ün 2013'teki çıkışından bu yana, PS Plus'ın en temel katmanında her ay mutlaka bir PS4 oyunu yer alıyordu. Bu gelenek, hizmetin "Essential" adını almasının çok öncesine kadar uzanıyor. Ancak Sony, PS5 kullanıcı sayısının kritik bir eşiği aştığını ve artık PS4 oyunlarıyla abonelik teşvikine ihtiyaç duymadığını düşünüyor.

    Şirket, PS4'ün aktif kullanıcı sayısına dair net bir veri paylaşmasa da PS5 satış rakamları bu kararın arkasındaki en güçlü gerekçe. 2020'den bu yana dünya genelinde 84 milyonu aşan satış rakamına ulaşan PS5, PlayStation tarihinin en çok satan konsollarından biri haline gelmiş durumda. Değişiklik, PS4 sahipleri için önemli bir kayıp anlamına gelse de Sony, eski nesil oyunların tamamen dışlanmadığını vurguluyor.

    PS4 yapımları, PS Plus Essential kapsamında artık düzenli değil, yalnızca istisnai durumlarda veya özel dönemlerde sunulacak. PS4 oyunlarına erişimini sürdürmek isteyen kullanıcılar için çözüm ise PS Plus Extra ve Premium katmanlarında yer alıyor. Bu abonelik seviyeleri, geniş bir PS4 oyun arşivine erişim sağlamaya devam ediyor ve aylık eklemelerle kütüphane güncelleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    amortisör takozu sesi egea 1.3 mü 1.6 mı en iyi biber gazı markaları migros depo çalışan yorumları linkperisi bypass

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Reno11 F 5G
    Oppo Reno11 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070
    Game Garaj Slayer R9T-5070
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum