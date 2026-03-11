Giriş
    PS Plus Extra Mart 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

    Sony'nin Mart2026 için PS Plus Extra ve Premium oyunlarının listesini 11 Mart akşamında açıklaması bekleniyor. Resmi duyurudan önce PlayStation Plus kataloğuna gelecek oyunların bir kısmı sızdırıldı.

    PS Plus Extra Mart 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sony'nin önümüzdeki saatlerde PlayStation Plus Extra Mart 2026 oyunları listesini resmi olarak paylaşmayı planlıyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, PlayStation Plus Extra ve Premium Mart 2026 Oyun Kataloğu sızdırıldı. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor.

    PS Plus Extra Mart 2026 oyunları sızdırıldı

    Sızdırılan listede, bu ayın en büyük oyunu olarak öne çıkan Warhammer 40,000: Space Marine 2 yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Persona 5 Royal, Madden NFL 26, Metal Eden, The Lord of the Rings: Return to Moria ve Astroneer. AyrıcaPS Plus Premium'un bu ayki oyunları arasında Tekken Dark Resurrection'ın da yer alacağı ve Klasikler oyunları kütüphanesine ekleneceği belirtiliyor.

    Bu oyunların tamamı 18 Mart'tan itibaren indirilebilir ve oynanabilir hale gelecek. Ayrıca listenin akşam saatlerinde resmi olarak paylaşılacağını hatırlatalım. 

    • Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)
    • Persona 5 Royal (PS5 | PS4)
    • Madden NFL 26 (PS5)
    • Metal Eden (PS5)
    • The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)
    • Astroneer (PS4)
    • Tekken Dark Resurrection
