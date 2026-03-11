Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin önümüzdeki saatlerde PlayStation Plus Extra Mart 2026 oyunları listesini resmi olarak paylaşmayı planlıyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, PlayStation Plus Extra ve Premium Mart 2026 Oyun Kataloğu sızdırıldı. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor.

PS Plus Extra Mart 2026 oyunları sızdırıldı

Sızdırılan listede, bu ayın en büyük oyunu olarak öne çıkan Warhammer 40,000: Space Marine 2 yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Persona 5 Royal, Madden NFL 26, Metal Eden, The Lord of the Rings: Return to Moria ve Astroneer. AyrıcaPS Plus Premium'un bu ayki oyunları arasında Tekken Dark Resurrection'ın da yer alacağı ve Klasikler oyunları kütüphanesine ekleneceği belirtiliyor.

Bu oyunların tamamı 18 Mart'tan itibaren indirilebilir ve oynanabilir hale gelecek. Ayrıca listenin akşam saatlerinde resmi olarak paylaşılacağını hatırlatalım.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)

Persona 5 Royal (PS5 | PS4)

Madden NFL 26 (PS5)

Metal Eden (PS5)

The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)

Astroneer (PS4)

Tekken Dark Resurrection

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus Extra Mart 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: