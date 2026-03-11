PS Plus Extra Mart 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

PS Plus Extra Mart 2026 oyunları sızdırıldı
Sızdırılan listede, bu ayın en büyük oyunu olarak öne çıkan Warhammer 40,000: Space Marine 2 yer alıyor. Listede yer alan diğer oyunlar ise Persona 5 Royal, Madden NFL 26, Metal Eden, The Lord of the Rings: Return to Moria ve Astroneer. AyrıcaPS Plus Premium'un bu ayki oyunları arasında Tekken Dark Resurrection'ın da yer alacağı ve Klasikler oyunları kütüphanesine ekleneceği belirtiliyor.
Bu oyunların tamamı 18 Mart'tan itibaren indirilebilir ve oynanabilir hale gelecek. Ayrıca listenin akşam saatlerinde resmi olarak paylaşılacağını hatırlatalım.
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5)
- Persona 5 Royal (PS5 | PS4)
- Madden NFL 26 (PS5)
- Metal Eden (PS5)
- The Lord of the Rings: Return to Moria (PS5)
- Astroneer (PS4)
- Tekken Dark Resurrection
[resim]
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım