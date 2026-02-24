PS Plus Extra Mart 2026 oyunlarından biri sızdırıldı

Sony'nin Mart ayı PlayStation Plus ücretsiz oyun listesini 25 Şubat'ta duyurması beklenirken bu oyunlardan biri belli oldu. Paylaşılan sızıntıya göre HB Studios tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan PGA Tour 2K25, Mart ayından sunulacak ücretsiz oyunlardan biri olacak. Diğer oyunlar ise şu an için gizli tutuluyor.
Şubat 2025'te piyasaya sürülen PGA Tour 2K25, HB Studios'un en yeni golf oyunu. Oyunda, kullanıcıların golfçülerinin gelişimini tercih ettikleri güçlü yönlere göre özelleştirmelerine olanak tanıyan bir oyuncu beceri ağacı bulunuyor. Ayrıca, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak kullanılabilen hem PvP hem de iş birliği modları mevcut. PS Plus Şubat oyunaları ise şu şekildeydi:
- Undisputed (PS5)
- Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)
- Ultros (PS4, PS5)
- Subnautica: Below Zero (PS4, PS5)