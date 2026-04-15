    PS Plus Extra Nisan 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

    Sony'nin Nisan 2026 için PS Plus Extra ve Premium oyunlarının listesini 15 Nisan akşamında açıklaması bekleniyor. Resmi duyurudan önce PlayStation Plus kataloğuna gelecek oyunların bir kısmı sızdı.

    PS Plus Extra Nisan 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste Tam Boyutta Gör
    Sony'nin önümüzdeki saatlerde PlayStation Plus Extra ve Premium Nisan 2026 oyunlarını resmi olarak paylaşması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, PlayStation Plus'a eklenecek bazı oyunlar sızdırıldı. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor.

    PS Plus Extra Nisan 2026 oyunları sızdırıldı

    Billbil-kun'un yayınladığı rapora göre, Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium'a eklenecek 3 yeni oyun açıklandı. Bunlar Playstation 5 için yenilenen Horizon Zero Dawn Remastered, 2018'de çıkan The Crew 2'nin devamı ve The Crew serisinin üçüncü oyunu The Crew Motorfest ve Football 26 Manager Console olacak.

    • Horizon Zero Dawn Remastered
    • The Crew Motorfest
    • Football 26 Manager Console

    Sony’nin PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Nisan 2026 oyun listesini 15 Nisan akşamında açıklaması bekleniyor. Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus'a eklenen son oyunlar ise Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream olmuştu. 

