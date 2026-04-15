PS Plus Extra Nisan 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

PS Plus Extra Nisan 2026 oyunları sızdırıldı
Billbil-kun'un yayınladığı rapora göre, Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium'a eklenecek 3 yeni oyun açıklandı. Bunlar Playstation 5 için yenilenen Horizon Zero Dawn Remastered, 2018'de çıkan The Crew 2'nin devamı ve The Crew serisinin üçüncü oyunu The Crew Motorfest ve Football 26 Manager Console olacak.
Sony'nin PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Nisan 2026 oyun listesini 15 Nisan akşamında açıklaması bekleniyor. Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus'a eklenen son oyunlar ise Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream olmuştu.
Temiz enerji dediği Nük.