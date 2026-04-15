Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin önümüzdeki saatlerde PlayStation Plus Extra ve Premium Nisan 2026 oyunlarını resmi olarak paylaşması bekleniyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, PlayStation Plus'a eklenecek bazı oyunlar sızdırıldı. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor.

PS Plus Extra Nisan 2026 oyunları sızdırıldı

Billbil-kun'un yayınladığı rapora göre, Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium'a eklenecek 3 yeni oyun açıklandı. Bunlar Playstation 5 için yenilenen Horizon Zero Dawn Remastered, 2018'de çıkan The Crew 2'nin devamı ve The Crew serisinin üçüncü oyunu The Crew Motorfest ve Football 26 Manager Console olacak.

Sony’nin PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Nisan 2026 oyun listesini 15 Nisan akşamında açıklaması bekleniyor. Hatırlayacak olursak, PlayStation Plus'a eklenen son oyunlar ise Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream olmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

PS Plus Extra Nisan 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: