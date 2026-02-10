Giriş
    PS Plus Extra Şubat 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

    Sony'nin Şubat 2026 için PS Plus Extra ve Premium oyunlarının listesini 11 Şubat'ta açıklaması bekleniyor. Resmi duyurudan önce PlayStation Plus kataloğuna gelecek oyunların bir kısmı sızdırıldı.

    Marvel's Spider-Man 2 PS Plus Extra Şubat 2026 Tam Boyutta Gör
    Bu hafta sonu Sony, 2026 yılının ilk State of Play etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bir saat sürecek bu etkinlikte birçok duyuru yer alacak ancak Dealabs'tan Billbil-kun'un yeni raporu, yaklaşan etkinlikte göreceğimiz duyurulardan birini neredeyse kesinleştirdi: Şubat 2026 için PS Plus Extra kataloğuna eklenecek oyunlar. Rapora göre, bu oyunların başında Marvel's Spider-Man 2 yer alıyor.

    Marvel's Spider-Man 2, Şubat'ta PS Plus'a geliyor

    İlk ve en büyük oyun Marvel's Spider-Man 2. Oyun, Ekim 2023'te PS5’e çıkış yaptı ancak daha sonra geçen yıl Ocak ayında Windows PC’ye de geldi. Oyuncular, New York'u korumak için birlikte çalışan Peter Parker ve Miles Morales'i kontrol ediyor ve aralarında hızlıca geçiş yapabiliyor. Hikaye, Venom, Kraven the Hunter ve Kertenkele gibi önemli kötü karakterlere odaklanıyor.

    Sızdırılan oyunlar listesindeki ikinci oyun Test Drive Unlimited Solar Crown. Bu oyun, açık dünya sürüşüne ve online etkileşime odaklanarak Test Drive Unlimited serisini geri getiriyor. Oyuncular, Hong Kong Adası ve Ibiza'nın büyük, gerçekçi versiyonlarını keşfediyor, şehirlerde, dağlarda ve sahil yollarında araba sürüyor ve yarışlara ve diğer aktivitelere katılıyor. Oyun, 30'dan fazla üreticinin 120'den fazla arabasını, özelleştirme, bayilikler ve oyuncuların başkalarıyla tanışıp etkileşim kurabileceği sosyal merkezler içeriyor.

    Sızdırılan üçüncü oyun ise Neva. GRIS'in arkasındaki ekip tarafından geliştirilen Neva, hikaye odaklı bir aksiyon-macera oyunu. Yavaş yavaş parçalanan bir dünyada yolculuk eden Alba adlı genç bir kadın ve bir kurt yavrusunu konu alıyor. Oyun, hızlı tempolu dövüşten ziyade ilişkilere, takım çalışmasına ve duygusal hikaye anlatımına odaklanıyor.

    Sony’nin PS Plus Extra ve Premium aboneleri için Şubat 2026 PlayStation Plus oyun listesini yarın ya da 12 Şubat'ta yapılması planlanan State of Play etkinliğinde açıklaması bekleniyor.

