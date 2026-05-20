PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Haziran 2026

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar
Yayınlanan listeye göre Haziran ayında PS Plus'tan ayrılacak 5 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla Lawn Mowing Simulator and LMS: Landmark Edition, LEGO The Incredibles, Red Dead Redemption, Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition ve We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie olacak. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
PS Plus Extra ve Premium katmanlarında yer alan oyunlar, Essential aboneliğinden farklı olarak kütüphaneden çıktığı anda erişime kapanıyor. Yani bu oyunları oynamaya devam etmek isteyen kullanıcıların Haziran sonrasında satın alması gerekecek.
- Lawn Mowing Simulator and LMS: Landmark Edition (PS4 / PS5)
- LEGO The Incredibles (PS4)
- Red Dead Redemption (PS4 / PS5)
- Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition (PS4)
- We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (PS4 / PS5)
