PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar: Mayıs 2026

PS Plus Extra ve Premium'dan çıkacak oyunlar
Yayınlanan listeye göre Mayıs ayında PS Plus'tan ayrılacak 8 oyun bulunuyor. Bunlar sırasıyla MotoGP 25, Sand Land, Soul Hackers 2, Mortal Shell, Mortal Shell: Enhanced Edition, Control: Ultimate Edition, The Dark Pictures Anthology: Man of Medan ve The Dark Pictures Anthology: Little Hope. Listedeki tüm oyunlara ve detaylara hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- MotoGP 25 (PS5, PS4)
- Sand Land (PS5, PS4)
- Soul Hackers 2 (PS5, PS4)
- Mortal Shell (PS4)
- Mortal Shell: Enhanced Edition (PS5)
- Control: Ultimate Edition (PS5)
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS5, PS4)
PS Plus Extra ve Premium katmanlarında yer alan oyunlar, Essential aboneliğinden farklı olarak kütüphaneden çıktığı anda erişime kapanıyor. Yani bu oyunları oynamaya devam etmek isteyen kullanıcıların 19 Mayıs sonrasında satın alması gerekecek.
Özellikle hikâye odaklı ve uzun yapımlar için süre biraz kritik. Kütüphanede bekleyen oyunlar varsa, önümüzdeki birkaç haftalık süreç değerlendirmek için önemli olabilir.