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    PS Plus Extra ve Premium: Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Kasım 2026 oyunları belli oldu. İşte Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Extra ve Premium: Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar Tam Boyutta Gör
    PlayStation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye ve aylık olarak güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrılıyor ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı.

    PS Plus Extra ve Premium Kasım 2026

    Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak oyunlar arasında Death Stranding 2: On the Beach, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall ve Dragon Quest III HD-2D Remake gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor. Toplamda sekiz oyun Extra kütüphanesine eklenirken Premium aboneleri iki klasik oyuna daha erişebilecek. Yeni oyunların tamamı, aksi belirtilmediği sürece 17 Kasım itibarıyla erişilebilir olacak. Tüm oyunlara ve desteklenen platformlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

    PS Plus Extra

    • Death Stranding 2: On the Beach | PS5
    • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4
    • Atomfall | PS5, PS4
    • Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5
    • Trepang2 | PS5
    • MotoGP 26 | PS5
    • Hell Let Loose | PS5
    • Cricket 26 – The Official Game of the Ashes | PS5, PS4

    PlayStation Plus Premium (Deluxe)

    • Soul Reaver 2 | PS5, PS4
    • Freedom Wars Remastered | PS5, PS4
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