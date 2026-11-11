PS Plus Extra ve Premium: Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

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Oynat PlayStation Plus'ın Kasım ayı ücretsiz oyun kataloğu açıklandı. 17 Kasım'dan itibaren erişime açılacak listede Death Stranding 2, Like a Dragon Pirate Yakuza, Atomfall ve Dragon Quest 3 gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Extra katmanına sekiz yeni oyun eklenirken, Premium abonelerine ise iki klasik yapım sunuluyor. Yeni içerikler PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör PlayStation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye ve aylık olarak güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrılıyor ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında PlayStation Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek oyunlar açıklandı.

PS Plus Extra ve Premium Kasım 2026

Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak oyunlar arasında Death Stranding 2: On the Beach, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall ve Dragon Quest III HD-2D Remake gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor. Toplamda sekiz oyun Extra kütüphanesine eklenirken Premium aboneleri iki klasik oyuna daha erişebilecek. Yeni oyunların tamamı, aksi belirtilmediği sürece 17 Kasım itibarıyla erişilebilir olacak. Tüm oyunlara ve desteklenen platformlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Eski PlayStation CEO'su "Pahalı PS6 yerine ucuz PS5 yapın" 22 sa. önce eklendi

PS Plus Extra

Death Stranding 2: On the Beach | PS5

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4

Atomfall | PS5, PS4

Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5

Trepang2 | PS5

MotoGP 26 | PS5

Hell Let Loose | PS5

Cricket 26 – The Official Game of the Ashes | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium (Deluxe)

Soul Reaver 2 | PS5, PS4

Freedom Wars Remastered | PS5, PS4

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PS Plus Extra ve Premium: Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar

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