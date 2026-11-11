PS Plus Extra ve Premium: Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Yapay Zeka Özeti:
- PlayStation Plus'ın Kasım ayı ücretsiz oyun kataloğu açıklandı. 17 Kasım'dan itibaren erişime açılacak listede Death Stranding 2, Like a Dragon Pirate Yakuza, Atomfall ve Dragon Quest 3 gibi dikkat çeken yapımlar yer alıyor. Extra katmanına sekiz yeni oyun eklenirken, Premium abonelerine ise iki klasik yapım sunuluyor. Yeni içerikler PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarını bekliyor.
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PS Plus Extra ve Premium Kasım 2026
Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak oyunlar arasında Death Stranding 2: On the Beach, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, Atomfall ve Dragon Quest III HD-2D Remake gibi dikkat çeken yapımlar bulunuyor. Toplamda sekiz oyun Extra kütüphanesine eklenirken Premium aboneleri iki klasik oyuna daha erişebilecek. Yeni oyunların tamamı, aksi belirtilmediği sürece 17 Kasım itibarıyla erişilebilir olacak. Tüm oyunlara ve desteklenen platformlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
PS Plus Extra
- Death Stranding 2: On the Beach | PS5
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PS5, PS4
- Atomfall | PS5, PS4
- Dragon Quest III HD-2D Remake | PS5
- Trepang2 | PS5
- MotoGP 26 | PS5
- Hell Let Loose | PS5
- Cricket 26 – The Official Game of the Ashes | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium (Deluxe)
- Soul Reaver 2 | PS5, PS4
- Freedom Wars Remastered | PS5, PS4