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    Anlık Bildirim

    PS Plus abonelerine Eylül 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

    PlayStation Plus kütüphanesine Eylül ayında eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. Peki Sony'nin en alt abonelik katmanında neler var? İşte Eylül ayının PS Plus Essential oyunları... 
    PS Plus Eylül 2023 oyunları sızdırıldı! 980 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Eylül ayında PlayStation Plus Essential kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı.

    Playstation Plus Eylül 2023 oyunları sızdırıldı

    Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ağustos ayında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, PGA Tour 2K23Dreams ve Death's Door olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti. Eylül ayında ise PS Plus kütüphanesine, Saint Row, Little Nightmares ve Hades olmak üzere üç yeni oyun alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 980 TL.

    Bu üç oyunun yalnızca PS Plus Essential için geçerli olduğunu belirtelim. PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarının ise 5 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Peki bu oyunlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

    PS Plus Essential ücretsiz oyunları

    • Saints Row
    • Little Nightmares 2
    • Hades
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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