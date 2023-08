PS Plus abonelerine Eylül 2023'te verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Eylül ayında PlayStation Plus Essential kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı.

Playstation Plus Eylül 2023 oyunları sızdırıldı

Hatırlayacak olursak geçtiğimiz Ağustos ayında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, PGA Tour 2K23, Dreams ve Death's Door olmak üzere üç farklı yapım eklenmişti. Eylül ayında ise PS Plus kütüphanesine, Saint Row, Little Nightmares ve Hades olmak üzere üç yeni oyun alıyor. Bu oyunların toplam değeri ise 980 TL.

Bu üç oyunun yalnızca PS Plus Essential için geçerli olduğunu belirtelim. PS Plus Extra ve Deluxe oyunlarının ise 5 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Peki bu oyunlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

PS Plus Essential ücretsiz oyunları

Saints Row

Little Nightmares 2

Hades

