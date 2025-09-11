PS Plus Eylül 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ayın başında üç oyunu ücretsiz olarak tüm abonelerine sunarken, ay ortasında da oyun kataloğunu yeni oyunlarla yeniliyor. Extra ve Premium abonelerinin erişebildiği bu oyun kataloğuna Eylül ayında eklenecek oyunlar da belli oldu.

PlayStation Plus'ın oyun kataloğuna bu ay sekiz oyun eklenecek. Tüm bu oyunlar 16 Eylül'den itibaren kütüphanedeki yerini almış olacak. Tabii bununla birlikte bazı oyunlara da veda edilecek.

PS Plus Extra ve Premium Oyunları: Eylül 2025

Bu ay PlayStation Plus'a eklenecek oyunların başında WWE 2K25 geliyor. Bu ay UFC 5'e veda edecek olan PlayStation Plus, onun yerine farklı türde bir "dövüş" oyunuyla dolduruyor. WWE 2K25'nin yanı sıra oyun kütüphanesine eklenecek oyunlar şunlar olacak:

WWE 2K25 | PS5, PS4

Persona 5 Tactica | PS5, PS4

Green Hell | PS5, PS4

Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4

Crow Country | PS5, PS4

The Invincible | PS5

Conscript | PS5

Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4 (Sadece Premium)

