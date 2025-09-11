Giriş
    PS Plus Eylül 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    PlayStation Plus'ın Extra ve Premium aboneleri tarafından erişilebilen oyun kataloğuna Eylül 2025'te eklenecek oyunlar belli oldu. İşte PlayStation Plus'ın Eylül 2025 oyunları:

    PS Plus Eylül 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, her ayın başında üç oyunu ücretsiz olarak tüm abonelerine sunarken, ay ortasında da oyun kataloğunu yeni oyunlarla yeniliyor. Extra ve Premium abonelerinin erişebildiği bu oyun kataloğuna Eylül ayında eklenecek oyunlar da belli oldu.

    PlayStation Plus'ın oyun kataloğuna bu ay sekiz oyun eklenecek. Tüm bu oyunlar 16 Eylül'den itibaren kütüphanedeki yerini almış olacak. Tabii bununla birlikte bazı oyunlara da veda edilecek.

    PS Plus Extra ve Premium Oyunları: Eylül 2025

    Bu ay PlayStation Plus'a eklenecek oyunların başında WWE 2K25 geliyor. Bu ay UFC 5'e veda edecek olan PlayStation Plus, onun yerine farklı türde bir "dövüş" oyunuyla dolduruyor. WWE 2K25'nin yanı sıra oyun kütüphanesine eklenecek oyunlar şunlar olacak:

    • WWE 2K25 | PS5, PS4
    • Persona 5 Tactica | PS5, PS4
    • Green Hell | PS5, PS4
    • Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4
    • Crow Country | PS5, PS4
    • The Invincible | PS5
    • Conscript | PS5
    • Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4 (Sadece Premium)
