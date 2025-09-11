PS Plus Eylül 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PlayStation Plus'ın oyun kataloğuna bu ay sekiz oyun eklenecek. Tüm bu oyunlar 16 Eylül'den itibaren kütüphanedeki yerini almış olacak. Tabii bununla birlikte bazı oyunlara da veda edilecek.
PS Plus Extra ve Premium Oyunları: Eylül 2025
Bu ay PlayStation Plus'a eklenecek oyunların başında WWE 2K25 geliyor. Bu ay UFC 5'e veda edecek olan PlayStation Plus, onun yerine farklı türde bir "dövüş" oyunuyla dolduruyor. WWE 2K25'nin yanı sıra oyun kütüphanesine eklenecek oyunlar şunlar olacak:
- WWE 2K25 | PS5, PS4
- Persona 5 Tactica | PS5, PS4
- Green Hell | PS5, PS4
- Fate/Samurai Remnant | PS5, PS4
- Crow Country | PS5, PS4
- The Invincible | PS5
- Conscript | PS5
- Legacy of Kain: Defiance | PS5, PS4 (Sadece Premium)