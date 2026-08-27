PS Plus Eylül 2026 oyunları belli oldu: 6.400 TL değerinde

PS Plus Eylül 2026 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk ve Signalis dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Eylül ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life ve Chained Echoes olacak.
- Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4
- MLB The Show 26 | PS5
- Wobbly Life | PS5, PS4
- Chained Echoes | PS4
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu dört oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 6.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim