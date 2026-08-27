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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Eylül ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Eylül 2026 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, Big Walk ve Signalis dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Eylül ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Sniper Elite: Resistance, MLB The Show 26, Wobbly Life ve Chained Echoes olacak.

Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4

MLB The Show 26 | PS5

Wobbly Life | PS5, PS4

Chained Echoes | PS4

Sony'den ilginç açıklama: "Dijital oyunların sahibi değilsiniz" 3 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu dört oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 6.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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PS Plus Eylül 2026 oyunları belli oldu: 6.400 TL değerinde

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