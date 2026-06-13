PS Plus Haziran 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Haziran 2026 oyunları Extra ve Premium
Hatırlayanlar olacaktır, Haziran ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 ve Warhammer 40,000: Darktide dahil olmak üzere 3 oyun eklenmişti.
Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations, Kingdom Come: Deliverance, Life is Strange: Double Exposure, Farming Simulator 25, Blades of Fire, Black Desert ve Gitaroo Man olacak.
- Final Fantasy XVI | PS5
- Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4
- Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4
- Life is Strange: Double Exposure | PS5
- Farming Simulator 25 | PS5
- Blades of Fire | PS5
- Black Desert | PS5
PlayStation Plus Premium
- Gitaroo Man| PS5, PS4