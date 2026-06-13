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    PS Plus Haziran 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Haziran 2026 oyunları belli oldu. İşte Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Haziran 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Haziran ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

    PS Plus Haziran 2026 oyunları Extra ve Premium

    Hatırlayanlar olacaktır, Haziran ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 ve Warhammer 40,000: Darktide dahil olmak üzere 3 oyun eklenmişti.

    Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations, Kingdom Come: Deliverance, Life is Strange: Double Exposure, Farming Simulator 25, Blades of Fire, Black Desert ve Gitaroo Man olacak.

    • Final Fantasy XVI | PS5  
    • Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4
    • Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4
    • Life is Strange: Double Exposure | PS5
    • Farming Simulator 25 | PS5
    • Blades of Fire | PS5
    • Black Desert | PS5

    PlayStation Plus Premium

    • Gitaroo Man| PS5, PS4
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