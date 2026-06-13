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Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Haziran ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar belli oldu.

PS Plus Haziran 2026 oyunları Extra ve Premium

Hatırlayanlar olacaktır, Haziran ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 ve Warhammer 40,000: Darktide dahil olmak üzere 3 oyun eklenmişti.

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Haziran ayında PS Plus Extra ve Premium kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Final Fantasy XVI, Sonic X Shadow Generations, Kingdom Come: Deliverance, Life is Strange: Double Exposure, Farming Simulator 25, Blades of Fire, Black Desert ve Gitaroo Man olacak.

Final Fantasy XVI | PS5

Sonic X Shadow Generations | PS5, PS4

Kingdom Come: Deliverance | PS5, PS4

Life is Strange: Double Exposure | PS5

Farming Simulator 25 | PS5

Blades of Fire | PS5

Black Desert | PS5

PlayStation Plus Premium

Gitaroo Man| PS5, PS4

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PS Plus Haziran 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

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