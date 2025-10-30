PS Plus abonelerine Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Kasım 2025 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Alan Wake 2, Goat Simulator 3 ve Cocoon dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator olacak. Bu üç oyunun 3 Kasım'dan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.

Stray | PS4, PS5

EA Sports WRC 24 | PS5

Totally Accurate Battle Simulator | PS4, PS5

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

