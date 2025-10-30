PS Plus abonelerine Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Kasım 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Alan Wake 2, Goat Simulator 3 ve Cocoon dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator olacak. Bu üç oyunun 3 Kasım'dan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım.
- Stray | PS4, PS5
- EA Sports WRC 24 | PS5
- Totally Accurate Battle Simulator | PS4, PS5
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
