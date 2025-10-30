Giriş
    PS Plus abonelerine Kasım ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Kasım ayındaki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte PS Plus abonelerine Kasım sunulacak ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Kasım 2025 oyunları belli oldu: 3.500 TL değerinde! Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. 

    PS Plus Kasım 2025 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, Ağustos ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Alan Wake 2, Goat Simulator 3 ve Cocoon dahil 3 yeni oyun eklenmişti. Kasım ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator olacak. Bu üç oyunun 3 Kasım'dan itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. 

    • Stray | PS4, PS5
    • EA Sports WRC 24 | PS5 
    • Totally Accurate Battle Simulator | PS4, PS5

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 3.500TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

