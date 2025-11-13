Giriş
    PS Plus Kasım 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Kasım 2025 oyunları belli oldu. İşte Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Kasım 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Kasım 2025

    Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 18 Kasım'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Grand Theft Auto V, Pacific Drive, Still Wakes the Deep ve MotoGP 25 başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • Grand Theft Auto V | PS5, PS4 
    • Pacific Drive | PS5
    • Still Wakes the Deep | PS5
    • Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4
    • Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4
    • The Talos Principle 2 | PS5
    • Monster Jam Showdown | PS5, PS4
    • MotoGP 25 | PS5, PS4

    PlayStation Plus Premium

    • Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4
