PS Plus Kasım 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Kasım 2025
Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 18 Kasım'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Grand Theft Auto V, Pacific Drive, Still Wakes the Deep ve MotoGP 25 başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- Grand Theft Auto V | PS5, PS4
- Pacific Drive | PS5
- Still Wakes the Deep | PS5
- Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4
- Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4
- The Talos Principle 2 | PS5
- Monster Jam Showdown | PS5, PS4
- MotoGP 25 | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4