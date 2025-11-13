PS Plus Kasım 2025 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Kasım ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Kasım 2025

Hatırlayacak olursak Kasım ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Stray, EA Sports WRC 24 ve Totally Accurate Battle Simulator dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 18 Kasım'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Grand Theft Auto V, Pacific Drive, Still Wakes the Deep ve MotoGP 25 başta olmak üzere 9 oyun ekleniyor. Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

Grand Theft Auto V | PS5, PS4

Pacific Drive | PS5

Still Wakes the Deep | PS5

Insurgency: Sandstorm | PS5, PS4

Thank Goodness You’re Here! | PS5, PS4

The Talos Principle 2 | PS5

Monster Jam Showdown | PS5, PS4

MotoGP 25 | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Tomb Raider: Anniversary | PS5, PS4

