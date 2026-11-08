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    PS Plus Kasım 2026 oyunları: 4.000TL değerinde

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Kasım 2026 oyunları. İşte Kasım ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenen ücretsiz oyunlar... 

    PS Plus Kasım 2026 oyunları: 4.000TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye ve aylık olarak güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. İşte Playstation Plus Kasım oyunları...

    PS Plus Kasım 2026 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz Ekim ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2 dahil olmak üzere 3 oyun ve hediye paketi eklenmişti.  Kasım ayının PS Plus Essential oyunları ise, Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered ve Monster Train 2 olacak. Tüm oyunlara ve detayla aşağıdan göz atabilirsiniz.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni oyunlar yalnızca PS Plus Essential oyunlarını kapsıyor. Kasım ayının Ekstra ve Premium oyunları ise 11 Kasım tarihinde açıklanacak. 

    • Dead Island 2
    • Tomb Raider IV – VI Remastered
    • Monster Train 2
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