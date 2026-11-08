PS Plus Kasım 2026 oyunları: 4.000TL değerinde

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Oynat PlayStation Plus'ın Kasım 2026 ücretsiz oyunları belli oldu. Bu ay PS Plus Essential katmanına toplam değeri 4 bin lirayı bulan üç yeni oyun ekleniyor. Oyuncular Kasım ayından itibaren Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered ve Monster Train 2 yapımlarını kütüphanelerine ekleyebilecek. Extra ve Premium paketlerine eklenecek diğer oyunlar ise 11 Kasım tarihinde açıklanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye ve aylık olarak güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. İşte Playstation Plus Kasım oyunları...

PS Plus Kasım 2026 oyunları

Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz Ekim ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2 dahil olmak üzere 3 oyun ve hediye paketi eklenmişti. Kasım ayının PS Plus Essential oyunları ise, Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered ve Monster Train 2 olacak. Tüm oyunlara ve detayla aşağıdan göz atabilirsiniz.

En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı (Ekim 2026) 2 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni oyunlar yalnızca PS Plus Essential oyunlarını kapsıyor. Kasım ayının Ekstra ve Premium oyunları ise 11 Kasım tarihinde açıklanacak.

Dead Island 2

Tomb Raider IV – VI Remastered

Monster Train 2

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