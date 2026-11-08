PS Plus Kasım 2026 oyunları: 4.000TL değerinde

Yapay Zeka Özeti:
- PlayStation Plus'ın Kasım 2026 ücretsiz oyunları belli oldu. Bu ay PS Plus Essential katmanına toplam değeri 4 bin lirayı bulan üç yeni oyun ekleniyor. Oyuncular Kasım ayından itibaren Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered ve Monster Train 2 yapımlarını kütüphanelerine ekleyebilecek. Extra ve Premium paketlerine eklenecek diğer oyunlar ise 11 Kasım tarihinde açıklanacak.
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PS Plus Kasım 2026 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, geçtiğimiz Ekim ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2 dahil olmak üzere 3 oyun ve hediye paketi eklenmişti. Kasım ayının PS Plus Essential oyunları ise, Dead Island 2, Tomb Raider IV – VI Remastered ve Monster Train 2 olacak. Tüm oyunlara ve detayla aşağıdan göz atabilirsiniz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni oyunlar yalnızca PS Plus Essential oyunlarını kapsıyor. Kasım ayının Ekstra ve Premium oyunları ise 11 Kasım tarihinde açıklanacak.
- Dead Island 2
- Tomb Raider IV – VI Remastered
- Monster Train 2