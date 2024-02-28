Playstation Plus abonelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak resmi duyurudan önce Mart ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar sızdırıldı.

PS Plus Mart 2024 oyunaları

Bildiğiniz gibi Şubat ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising olmak üzere üç yeni yapım eklenmişti.

Yeni sızıntıya göre PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise Sifu, Sonic Frontiers and Forspoken olacak. Bu üç oyunun 5 Mart tarihinden itibaren erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Foamstars, Rollerdrome ve Steelrising'i oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Sifu

Sonic Frontiers

Forspoken

Sony, dünya çapında 900 PlayStation çalışanını işten çıkarıyor 22 sa. önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Kütüphaneye eklenecek oyunların resmi duyurusu ise ilerleyen saatlerde yapılacak. Bu nedenle bizlerle kalmayı unutmayın.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Dijital Servisler Haberleri

PS Plus Mart 2024 oyunları sızdırıldı: Essential