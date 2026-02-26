Giriş
    PS Plus abonelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Mart ayındaki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte PS Plus abonelerine Mart sunulacak ücretsiz oyunlar...

    PS Plus Mart 2026 oyunları belli oldu: 3700 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. - Kaynak: donanimhaber.com

    PS Plus Mart oyunları belli oldu

    Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown dahil olmak üzere 4 yeni oyun eklenmişti. Mart ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road olacak.

    • PGA Tour 2K25 | PS5 
    • Monster Hunter Rise | PS5, PS4
    • Slime Rancher 2 | PS5 
    • The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 4.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

