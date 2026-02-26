PS Plus abonelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Ocak ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu. - Kaynak: donanimhaber.com

PS Plus Mart oyunları belli oldu

Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown dahil olmak üzere 4 yeni oyun eklenmişti. Mart ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road olacak.

PGA Tour 2K25 | PS5

Monster Hunter Rise | PS5, PS4

Slime Rancher 2 | PS5

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4

PlayStation 5 kullanıcılarına kötü haber 4 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 4.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

