PS Plus abonelerine Mart ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Mart oyunları belli oldu
Hatırlayanlar olacaktır, Şubat ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Undisputed, Subnautica: Below Zero, Ultros ve Ace Combat 7: Skies Unknown dahil olmak üzere 4 yeni oyun eklenmişti. Mart ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road olacak.
- PGA Tour 2K25 | PS5
- Monster Hunter Rise | PS5, PS4
- Slime Rancher 2 | PS5
- The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road | PS5, PS4
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. Oyunların PS Store'daki toplam değeri ise 4.000TL'nin üzerinde. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.