PS Plus Mart 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Mart ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Mart 2026 oyunları belli oldu

Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road dahil 4 oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sony'nin paylaşımına göre 17 Mart'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Warhammer 40,000: Space Marine 2, EA Sports Madden NFL 26, Persona 5 Royal, Persona 5 Royal – Ultimate Edition, Blasphemous 2, Metal Eden, Tekken Dark Resurrection, Lord of the Rings: Return to Moria ve Astroneer ekleniyor. Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

PlayStation Plus Extra and Premium

Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5

EA Sports Madden NFL 26 | PS5

Persona 5 Royal | PS5, PS4

Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4

Blasphemous 2 | PS5, PS4

Metal Eden | PS5

Lord of the Rings: Return to Moria | PS5

Astroneer | PS5, PS4

PlayStation Plus Premium

Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4

