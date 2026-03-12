Giriş
    PS Plus Mart 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Mart 2026 oyunları belli oldu. İşte Mart ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar... -

    PS Plus Mart 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Mart ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Mart 2026 oyunları belli oldu

    Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road dahil 4 oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sony'nin paylaşımına göre 17 Mart'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Warhammer 40,000: Space Marine 2, EA Sports Madden NFL 26, Persona 5 Royal, Persona 5 Royal – Ultimate Edition, Blasphemous 2, Metal Eden, Tekken Dark Resurrection, Lord of the Rings: Return to Moria ve Astroneer ekleniyor. Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    PlayStation Plus Extra and Premium

    • Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5 
    • EA Sports Madden NFL 26 | PS5 
    • Persona 5 Royal | PS5, PS4 
    • Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4 
    • Blasphemous 2 | PS5, PS4 
    • Metal Eden | PS5 
    • Lord of the Rings: Return to Moria | PS5 
    • Astroneer | PS5, PS4 

    PlayStation Plus Premium

    • Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4 
