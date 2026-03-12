PS Plus Mart 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Mart 2026 oyunları belli oldu
Hatırlayacak olursak Ocak ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 ve The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road dahil 4 oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sony'nin paylaşımına göre 17 Mart'tan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a Warhammer 40,000: Space Marine 2, EA Sports Madden NFL 26, Persona 5 Royal, Persona 5 Royal – Ultimate Edition, Blasphemous 2, Metal Eden, Tekken Dark Resurrection, Lord of the Rings: Return to Moria ve Astroneer ekleniyor. Şubat ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
PlayStation Plus Extra and Premium
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 | PS5
- EA Sports Madden NFL 26 | PS5
- Persona 5 Royal | PS5, PS4
- Persona 5 Royal – Ultimate Edition | PS4
- Blasphemous 2 | PS5, PS4
- Metal Eden | PS5
- Lord of the Rings: Return to Moria | PS5
- Astroneer | PS5, PS4
PlayStation Plus Premium
- Tekken Dark Resurrection | PS5, PS4
