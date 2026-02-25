Giriş
    PS Plus Mart 2026 oyunlarından biri sızdırıldı

    Sony'nin Mart 2026 için PS Plus Extra ve Premium oyunlarının çok yakında açıklanması bekleniyor. Resmi duyurudan önce PlayStation Plus kataloğuna gelecek oyunların bir kısmı sızdırıldı.

    PS Plus Mart 2026 oyunlarından biri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Sony, birkaç gün içinde PlayStation Plus Mart 2026 oyunları listesini resmi olarak paylaşmayı planlıyor. Önümüzdeki ay PS Plus kataloğuna eklenecek oyunlardan biri şimdiden belli oldu. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor. 

    Sony'nin Mart ayı PlayStation Plus ücretsiz oyun listesini 25 Şubat'ta duyurması beklenirken bu oyunlardan biri belli oldu. Paylaşılan sızıntıya göre HB Studios tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan PGA Tour 2K25, Mart ayından sunulacak ücretsiz oyunlardan biri olacak. Diğer oyunlar ise şu an için gizli tutuluyor.

    Şubat 2025'te piyasaya sürülen PGA Tour 2K25, HB Studios'un en yeni golf oyunu. Oyunda, kullanıcıların golfçülerinin gelişimini tercih ettikleri güçlü yönlere göre özelleştirmelerine olanak tanıyan bir oyuncu beceri ağacı bulunuyor. Ayrıca, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak kullanılabilen hem PvP hem de iş birliği modları mevcut. PS Plus Şubat oyunaları ise şu şekildeydi:

    • Undisputed (PS5)
    • Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)
    • Ultros (PS4, PS5)
    • Subnautica: Below Zero (PS4, PS5)
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

