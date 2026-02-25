PS Plus Mart 2026 oyunlarından biri sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Sony, birkaç gün içinde PlayStation Plus Mart 2026 oyunları listesini resmi olarak paylaşmayı planlıyor. Önümüzdeki ay PS Plus kataloğuna eklenecek oyunlardan biri şimdiden belli oldu. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor.

Sony'nin Mart ayı PlayStation Plus ücretsiz oyun listesini 25 Şubat'ta duyurması beklenirken bu oyunlardan biri belli oldu. Paylaşılan sızıntıya göre HB Studios tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan PGA Tour 2K25, Mart ayından sunulacak ücretsiz oyunlardan biri olacak. Diğer oyunlar ise şu an için gizli tutuluyor.

Şubat 2025'te piyasaya sürülen PGA Tour 2K25, HB Studios'un en yeni golf oyunu. Oyunda, kullanıcıların golfçülerinin gelişimini tercih ettikleri güçlü yönlere göre özelleştirmelerine olanak tanıyan bir oyuncu beceri ağacı bulunuyor. Ayrıca, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak kullanılabilen hem PvP hem de iş birliği modları mevcut. PS Plus Şubat oyunaları ise şu şekildeydi:

Undisputed (PS5)

(PS5) Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

(PS4) Ultros (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Subnautica: Below Zero (PS4, PS5)

