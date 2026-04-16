PS Plus Nisan 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

Tam Boyutta Gör Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

PS Plus Extra ve Premium oyunları Nisan 2026

Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

Sonynin paylaşımına göre 21 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a The Crew Motorfest, Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26 Console, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone ve Monster Train ekleniyor. Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

The Crew Motorfest | PS5, PS4

Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4*

Football Manager 26 Console | PS5

Warriors: Abyss | PS5, PS4

Squirrel with a Gun | PS5

The Casting of Frank Stone | PS5

Monster Train | PS5

PlayStation Plus Premium

Wild Arms 4 | PS5, PS4

