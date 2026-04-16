    PS Plus Nisan 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Nisan 2026 oyunları belli oldu. İşte Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium katmanlarına eklenecek ücretsiz oyunlar...

    Sony'nin abonelik bazlı oyun hizmeti Playstation Plus, yepyeni yapımlarla güncellenmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi PS Plus, her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında Playstation Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Extra ve Premium oyunları Nisan 2026

    Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

    Sonynin paylaşımına göre 21 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a The Crew Motorfest, Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26 Console, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone ve Monster Train ekleniyor. Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:

    • The Crew Motorfest | PS5, PS4 
    • Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4* 
    • Football Manager 26 Console | PS5
    • Warriors: Abyss | PS5, PS4
    • Squirrel with a Gun | PS5
    • The Casting of Frank Stone | PS5 
    • Monster Train | PS5 

    PlayStation Plus Premium

    • Wild Arms 4 | PS5, PS4
    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vergi barışlı araç ne demek km düşürme fiyatı kronik prostatit forum ing bonus üye işyerleri listesi renault megane 2.0 rxt yorumları

