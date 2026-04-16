PS Plus Nisan 2026 oyunları belli oldu: Extra ve Premium

PS Plus Extra ve Premium oyunları Nisan 2026
Hatırlayacak olursak Nisan ayının başında PlayStation Plus'ın en alt abonelik planı olan, yani bizlerin klasik PS Plus aboneliği olarak bildiği PS Plus Essential katmanına, Lords of the Fallen, Tomb Raider I-III Remastered ve Sword Art Online Fractured Daydream dahil 3 yeni oyun eklenmişti. PS Plus Extra ve Premium kataloğu ise geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
Sonynin paylaşımına göre 21 Nisan'dan itibaren PlayStation Plus Extra ve Premium'a The Crew Motorfest, Horizon Zero Dawn Remastered, Football Manager 26 Console, Warriors: Abyss, Squirrel with a Gun, The Casting of Frank Stone ve Monster Train ekleniyor. Nisan ayında PS Plus Extra ve Premium abonelerine sunulacak tüm oyunlar:
- The Crew Motorfest | PS5, PS4
- Horizon Zero Dawn Remastered | PS5, PS4*
- Football Manager 26 Console | PS5
- Warriors: Abyss | PS5, PS4
- Squirrel with a Gun | PS5
- The Casting of Frank Stone | PS5
- Monster Train | PS5
PlayStation Plus Premium
- Wild Arms 4 | PS5, PS4