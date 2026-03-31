PS Plus Nisan 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

Tam Boyutta Gör Sony'nin önümüzdeki günlerde PlayStation Plus Nisan 2026 oyunları listesini resmi olarak paylaşmayı planlıyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, PlayStation Plus'a eklenecek bazı oyunlar sızdırıldı. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor.

PS Plus Nisan 2026 oyunları

Sızdırılan bilgilere göre, Nisan ayında PS Plus'a eklenecek ilk oyun, 023 yapımı Soulslike aksiyon RPG oyunu Lords of the Fallen olacak. İkinci oyunun ise, serinin popüler anime dizisiyle bağlantılı, MMORPG unsurları içeren 2024 yapımı Sword Art Online: Fractured Daydream'in olacağı paylaşıldı.

Oyun, anime serisinin çeşitli bölümlerinden 21 karakteri içeriyor ve oyuncular, her biri dört oyuncudan oluşan savaş gruplarından birine katılıyor. Bu sayede oyuncular, zorlu bosslara karşı büyük çaplı baskın benzeri çatışmalara katılabiliyor. Gelecek ayın PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na eklenecek diğer oyunlara gelince, Sony'nin bunları 1 Nisan Çarşamba günü resmi olarak duyurması bekleniyor.

PS Plus'ın Essential, Extra ve Premium katmanları, 7 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar hem Lords of the Fallen hem de Sword Art Online: Fractured Daydream'i oynayabilecek.

