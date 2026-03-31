Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Plus Nisan 2026 oyunları sızdırıldı: İşte liste

    Sony'nin Nisan 2026 için PS Plus oyunlarının listesini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Resmi duyurudan önce PlayStation Plus'a gelecek oyunların bir kısmı sızdırıldı. 

    Sony'nin önümüzdeki günlerde PlayStation Plus Nisan 2026 oyunları listesini resmi olarak paylaşmayı planlıyor. Bu bağlamda bekleyiş sürerken, PlayStation Plus'a eklenecek bazı oyunlar sızdırıldı. Bu bilgi, geçmişte PS Plus oyun listelerini birçok kez doğru şekilde açıklayan tanınmış bir kaynak olan Billbil-kun'dan geliyor.

    PS Plus Nisan 2026 oyunları

    Sızdırılan bilgilere göre, Nisan ayında PS Plus'a eklenecek ilk oyun, 023 yapımı Soulslike aksiyon RPG oyunu Lords of the Fallen olacak. İkinci oyunun ise, serinin popüler anime dizisiyle bağlantılı, MMORPG unsurları içeren 2024 yapımı Sword Art Online: Fractured Daydream'in olacağı paylaşıldı.

    Oyun, anime serisinin çeşitli bölümlerinden 21 karakteri içeriyor ve oyuncular, her biri dört oyuncudan oluşan savaş gruplarından birine katılıyor. Bu sayede oyuncular, zorlu bosslara karşı büyük çaplı baskın benzeri çatışmalara katılabiliyor. Gelecek ayın PlayStation Plus Oyun Kataloğu'na eklenecek diğer oyunlara gelince, Sony'nin bunları 1 Nisan Çarşamba günü resmi olarak duyurması bekleniyor.

    PS Plus'ın Essential, Extra ve Premium katmanları, 7 Nisan'dan 5 Mayıs'a kadar hem Lords of the Fallen hem de Sword Art Online: Fractured Daydream'i oynayabilecek. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    low frost ne demek mini onarım tramere işler mi 4 evre kanser hastası yüzde kaç rapor alabilir forum rexapin 2 5 mg kullananların yorumu resimli kelime bulmaca cevapları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Telefon (3)
    Nothing Telefon (3)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 450
    HP ProBook 450
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum