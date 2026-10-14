PlayStation Plus'tan Kasım 2026'da kaldırılacak ilk oyunlar belli oldu

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar
GTA 6 piyasaya çıkmadan önce PS Plus Extra aboneliğiniz üzerinden GTA 5'i tekrar oynamak istiyorsanız, elinizi çabuk tutmanız gerekecek. GTA V'in GTA 6'nın çıkışından iki gün önce, yani 17 Kasım 2026'da hizmetten kaldırılacağı doğrulandı. Sony ise, PS5 sahiplerine oyunun kütüphaneden kaldırılacağına dair sistem bildirimi göndermeye başladı.
İyi haber şu ki, Rockstar'ın son yapımları GTA 5 ve Red Dead Redemption 2, sürekli olarak kısa süreliğine PS Plus Extra'ya eklenip ardından hizmetten kaldırılıyor. Örneğin, Aralık 2023'ten bu yana GTA 5 üç kez PS Plus Extra'da yer aldı. Red Dead Redemption 2 de şu anda üçüncü döngüsünü yaşıyor. Ancan bunun için kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek.
PS Plus, oyun kataloğu oyunlarının 14 Ekim'de açıklanması bekleniyor. PS Plus Eylül oyunları ise, F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2 olarak açıklandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: