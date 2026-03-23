PS Plus tarih mi oluyor? Sony'nin planı ortaya çıktı

PS Plus yerine tek platform
Son PlayStation 5 güncellemesiyle birlikte bu değişimin ilk izleri fark edildi. Konsol arayüzünde "PlayStation Network" ibaresinin yerini doğrudan "PlayStation" ifadesi aldı. Aynı şekilde bazı menülerde "PSN’e giriş" yerine daha genel ifadeler kullanılmaya başlandı.
Bu değişim yalnızca arayüzle sınırlı değil. Sony'nin geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmede, PSN markasının platform genelinde aşamalı olarak kaldırılacağı açıkça belirtiliyor. Amaç, şirketin sunduğu dijital servislerin kapsamını daha geniş bir şekilde yansıtmak.
Bugün bile bu dönüşümün küçük örnekleri mevcut. Sony Pictures Core üzerinden film içeriklerine erişilebiliyor. Ayrıca Crunchyroll gibi platformların da bu yapıya entegre edilmesi gündemde. Yeni sistemin merkezinde ise PlayStation 6 yer alabilir.
Konsolun, yalnızca oyun oynanan bir cihazdan ziyade tüm dijital içeriklerin toplandığı bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Bu dönüşüm, PlayStation Plus tarafını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut abonelik modelinin yerini daha kapsamlı ve "hepsi bir arada" sistemin alması bekleniyor.
