Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Plus tarih mi oluyor? Sony'nin planı ortaya çıktı

    Sony, PlayStation Network markasını kaldırmaya hazırlanıyor olabilir. Yeni sistemde oyun, film ve müzik gibi içeriklerin tek abonelik altında toplanması hedefleniyor.

    Oyun dünyasında abonelik sistemleri giderek daha merkezi hale geliyor. Microsoft, günümüzde Xbox Game Pass'e yönelirken, Son ise PS Plus'ı farklı katmanlara ayırmış durumda. Ancak bu dönem çok yakında değişebilir. Ortaya çıkan bilgilere göre Sony, uzun yıllardır kullanılan PlayStation Network (PSN) markasını kademeli olarak kaldırmaya başladı.

    PS Plus yerine tek platform

    Son PlayStation 5 güncellemesiyle birlikte bu değişimin ilk izleri fark edildi. Konsol arayüzünde "PlayStation Network" ibaresinin yerini doğrudan "PlayStation" ifadesi aldı. Aynı şekilde bazı menülerde "PSN’e giriş" yerine daha genel ifadeler kullanılmaya başlandı.

    Bu değişim yalnızca arayüzle sınırlı değil. Sony'nin geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmede, PSN markasının platform genelinde aşamalı olarak kaldırılacağı açıkça belirtiliyor. Amaç, şirketin sunduğu dijital servislerin kapsamını daha geniş bir şekilde yansıtmak.

    Asıl dikkat çekici nokta ise bu değişimin arkasındaki strateji. Sızıntılara göre Sony, oyun odaklı yapıdan çıkarak daha geniş bir dijital içerik platformuna dönüşmek istiyor. Bu kapsamda oyun, film, dizi, müzik ve anime içeriklerinin tek bir abonelik sistemi altında toplanması planlanıyor.

    Bugün bile bu dönüşümün küçük örnekleri mevcut. Sony Pictures Core üzerinden film içeriklerine erişilebiliyor. Ayrıca Crunchyroll gibi platformların da bu yapıya entegre edilmesi gündemde. Yeni sistemin merkezinde ise PlayStation 6 yer alabilir.

    Konsolun, yalnızca oyun oynanan bir cihazdan ziyade tüm dijital içeriklerin toplandığı bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Bu dönüşüm, PlayStation Plus tarafını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut abonelik modelinin yerini daha kapsamlı ve "hepsi bir arada" sistemin alması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom hizmet numarası öğrenme lustral reçetesiz alınır mı para vermeden pilot olmak celadon porseleni görevi trc off ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Ultra
    HUAWEI Pura 80 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum