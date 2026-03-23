PS Plus tarih mi oluyor? Sony'nin planı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasında abonelik sistemleri giderek daha merkezi hale geliyor. Microsoft, günümüzde Xbox Game Pass'e yönelirken, Son ise PS Plus'ı farklı katmanlara ayırmış durumda. Ancak bu dönem çok yakında değişebilir. Ortaya çıkan bilgilere göre Sony, uzun yıllardır kullanılan PlayStation Network (PSN) markasını kademeli olarak kaldırmaya başladı.

PS Plus yerine tek platform

Son PlayStation 5 güncellemesiyle birlikte bu değişimin ilk izleri fark edildi. Konsol arayüzünde "PlayStation Network" ibaresinin yerini doğrudan "PlayStation" ifadesi aldı. Aynı şekilde bazı menülerde "PSN’e giriş" yerine daha genel ifadeler kullanılmaya başlandı.

Bu değişim yalnızca arayüzle sınırlı değil. Sony'nin geliştiricilere gönderdiği bilgilendirmede, PSN markasının platform genelinde aşamalı olarak kaldırılacağı açıkça belirtiliyor. Amaç, şirketin sunduğu dijital servislerin kapsamını daha geniş bir şekilde yansıtmak.

Tam Boyutta Gör Asıl dikkat çekici nokta ise bu değişimin arkasındaki strateji. Sızıntılara göre Sony, oyun odaklı yapıdan çıkarak daha geniş bir dijital içerik platformuna dönüşmek istiyor. Bu kapsamda oyun, film, dizi, müzik ve anime içeriklerinin tek bir abonelik sistemi altında toplanması planlanıyor.

Bugün bile bu dönüşümün küçük örnekleri mevcut. Sony Pictures Core üzerinden film içeriklerine erişilebiliyor. Ayrıca Crunchyroll gibi platformların da bu yapıya entegre edilmesi gündemde. Yeni sistemin merkezinde ise PlayStation 6 yer alabilir.

Konsolun, yalnızca oyun oynanan bir cihazdan ziyade tüm dijital içeriklerin toplandığı bir merkez haline gelmesi hedefleniyor. Bu dönüşüm, PlayStation Plus tarafını da doğrudan etkileyebilir. Mevcut abonelik modelinin yerini daha kapsamlı ve "hepsi bir arada" sistemin alması bekleniyor.

