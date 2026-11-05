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    PS Store "Black Friday" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Black Friday" indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde %75'e varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...

    PS Store 'Black Friday' indirimleri başladı: İşte fırsat oyunlar! Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "Black Friday" indirimleri başladı. God of War Ragnarök, Mount & Blade II: Bannerlord ve Diablo IV dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store "Black Friday" indirimleri

    PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda God of War Ragnarök 2.799 TL'den 1.399,50 TL'ye, Diablo IV - Standard Edition 1.800,00 TL'den 1.080,00 TL'ye düştü. Buna ek olarak Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition 1.399,60 TL, Mount & Blade II: Bannerlord 874,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    PlayStation Store'da başlayan "Black Friday" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %75'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Gang Beasts 699 TL 279,60 TL -%60
    Valheim 1.299 TL 1.039,20 TL -%20
    God of War Ragnarök 2.799 TL 1.399,50 TL -%50
    God of War 849 TL 424,50 TL -%50
    Mount & Blade II: Bannerlord 1.749 TL 874,50 TL -%50
    Escape the Backrooms 549 TL 439,20 TL -%20
    SILENT HILL: Townfall 2.149 TL 1.719,20 TL -%20
    Stray 1.049,00 TL 524,50 TL -%50
    The Last of Us Remastered 699,00 TL 349,50 TL -%50
    Diablo IV - Standard Edition 1.800,00 TL 1.080,00 TL -%40
    NBA 2K27 Deluxe Edition 5.499,00 TL 2.474,55 TL -%55
    Bus Simulator 27 1.499,00 TL 1.199,20 TL -%20
    Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition 3.499,00 TL 1.399,60 TL -%60
    DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT 2.149,00 TL 859,60 TL -%60
    Batman: Arkham Knight 699,00 TL 174,75 TL -%75
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