PS Store "Black Friday" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

Yapay Zeka Özeti:
- PlayStation Store'da merakla beklenen Black Friday indirimleri resmen başladı. Yüzde 75'e varan fırsat dönemi boyunca God of War Ragnarök 1.399 liraya, Diablo 4 ise 1.080 liraya geriledi. Ayrıca Mount and Blade 2 Bannerlord 874 lira, Batman Arkham Knight ise 174 liralık cazip fiyatıyla öne çıkıyor. Fırsatlardan yararlanmak için PlayStation Store'u ziyaret edebilirsiniz.
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PS Store "Black Friday" indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %75'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda God of War Ragnarök 2.799 TL'den 1.399,50 TL'ye, Diablo IV - Standard Edition 1.800,00 TL'den 1.080,00 TL'ye düştü. Buna ek olarak Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition 1.399,60 TL, Mount & Blade II: Bannerlord 874,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Black Friday" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %75'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Gang Beasts
|699 TL
|279,60 TL
|-%60
|Valheim
|1.299 TL
|1.039,20 TL
|-%20
|God of War Ragnarök
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|-%50
|God of War
|849 TL
|424,50 TL
|-%50
|Mount & Blade II: Bannerlord
|1.749 TL
|874,50 TL
|-%50
|Escape the Backrooms
|549 TL
|439,20 TL
|-%20
|SILENT HILL: Townfall
|2.149 TL
|1.719,20 TL
|-%20
|Stray
|1.049,00 TL
|524,50 TL
|-%50
|The Last of Us Remastered
|699,00 TL
|349,50 TL
|-%50
|Diablo IV - Standard Edition
|1.800,00 TL
|1.080,00 TL
|-%40
|NBA 2K27 Deluxe Edition
|5.499,00 TL
|2.474,55 TL
|-%55
|Bus Simulator 27
|1.499,00 TL
|1.199,20 TL
|-%20
|Assassin's Creed Shadows Digital Deluxe Edition
|3.499,00 TL
|1.399,60 TL
|-%60
|DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT
|2.149,00 TL
|859,60 TL
|-%60
|Batman: Arkham Knight
|699,00 TL
|174,75 TL
|-%75