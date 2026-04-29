    PS Store "Büyük Fırsat" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

    Playstation Store'da başlayan "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" indirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 80'lere varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...

    PS Store 'Büyük Fırsat' indirimleri başladı: %80'e varan indirim Tam Boyutta Gör
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da yeni indirim dönemi başladı. God of War, Bloodborne, Alan Wake 2 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store indirimleri

    PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda God of War 849 TL TL'den 424,50 TL, Bloodborne 849 TL'den 424,50 TL'ye düştü. Buna ek olarak Alan Wake 2 1.099 TL yerine 329,70 TL, TEKKEN 7 ise 209,80 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

    PlayStation Store'da başlayan "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz. 

    PS Store İndirimleri
    Oyun Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Bloodborne 849 TL 424,50 TL -%50
    Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 699,00 TL 349,50 TL -%50
    God of War 849 TL 424,50 TL -%50
    Alan Wake 2 1.099 TL 329,70 TL -%70
    Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION 669 TL 133,80 TL -%80
    TEKKEN 7 1.049 TL 209,80 TL -%80
    Need for Speed Heat 3.499 TL 349,90 TL -%90
    Dead by Daylight 1.299 TL 519,60 TL -%60
    DARK SOULS III 3.249 TL 1.624,50 TL -%50
    Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5 2.149,00 TL 322,35 TL -%85
    Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition 619,00 TL 309,50 TL -%50
    Battlefield 1 999,00 TL 299,70 TL -%70
    Assassin's Creed Valhalla - Lüks Sürüm 762,71 TL 190,67 -%75
    Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint 469 TL 70,35 TL -%85
