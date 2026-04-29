PS Store "Büyük Fırsat" indirimleri başladı: İşte öne çıkan oyunlar

PS Store indirimleri
PlayStation Store indirim döneminde, birden fazla oyunda %80'lere varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda God of War 849 TL TL'den 424,50 TL, Bloodborne 849 TL'den 424,50 TL'ye düştü. Buna ek olarak Alan Wake 2 1.099 TL yerine 329,70 TL, TEKKEN 7 ise 209,80 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
PlayStation Store'da başlayan "Büyük Oyunlar Büyük Fırsatlar" indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde %80'lere varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara hemen aşağıdan veya buradan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Bloodborne
|849 TL
|424,50 TL
|-%50
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|699,00 TL
|349,50 TL
|-%50
|God of War
|849 TL
|424,50 TL
|-%50
|Alan Wake 2
|1.099 TL
|329,70 TL
|-%70
|Assassin's Creed Odyssey - GOLD EDITION
|669 TL
|133,80 TL
|-%80
|TEKKEN 7
|1.049 TL
|209,80 TL
|-%80
|Need for Speed Heat
|3.499 TL
|349,90 TL
|-%90
|Dead by Daylight
|1.299 TL
|519,60 TL
|-%60
|DARK SOULS III
|3.249 TL
|1.624,50 TL
|-%50
|Little Nightmares I & II Bundle PS4 & PS5
|2.149,00 TL
|322,35 TL
|-%85
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition
|619,00 TL
|309,50 TL
|-%50
|Battlefield 1
|999,00 TL
|299,70 TL
|-%70
|Assassin's Creed Valhalla - Lüks Sürüm
|762,71 TL
|190,67
|-%75
|Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint
|469 TL
|70,35 TL
|-%85