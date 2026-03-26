PS Store'da "İlkbahar" indirimleri başladı: İşte tüm fırsatlar

PlayStation Store "İlkbahar" İndirimleri başladı
PlayStation Store'da "İlkbahar" indirimleri 9 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda FC26, 2.899 TL’den 869,99 TL, Red Dead Redemption 2 2.099 TL’den 524,75 TL’ye, It Takes Two, 1.499 TL’den 299,99 TL’ye, Forza Horizon 5 ise 1.541 TL'den 924,60 TL'ye düştü.
PlayStation Store’da başlayan "İlkbahar Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Eski Fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm PS4 ve PS5
|2.899 TL
|869.99 TL
|%70
|ASTRO BOT
|2.999,00 TL
|2.129,29 TL
|%29
|Battlefield 6
|2.900,00 TL
|1.740,00 TL
|%40
|Red Dead Redemption 2
|2.099,00 TL
|524,75 TL
|%75
|Split Fiction
|1.800,00 TL
|1.260,00 TL
|%30
|It Takes Two PS4 ve PS5
|299,99 TL
|1.499,00 TL
|%80
|Forza Horizon 5 Standard Edition
|1.541,00 TL
|924,60 TL
|%40
|PS5 için NBA 2K26
|2.900,00 TL
|580,00 TL
|%80
|A Way Out
|1.049,00 TL
|188,82 TL
|%49
|ELDEN RING PS4 & PS5
|1.499,00 TL
|974,35 TL
|%35
|Arc Raiders
|1.749,00 TL
|1.399,20 TL
|%20
|Assassin’s Creed Shadows
|2.799,00 TL
|1.399,50 TL
|%50
|Assassin's Creed Mirage
|1.749,00 TL
|699,60 TL
|%60
|Diablo IV - Standard Edition
|1.799,00 TL
|1.079,99 TL
|%40
|The Witcher 3: Wild Hunt
|253,00 TL
|50,80 TL
|%80
|Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
|485,00 TL
|315,25 TL
|%35
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.259,55 TL
|%55
|Sea of Thieves
|999,00 TL
|499,50 TL
|%50
