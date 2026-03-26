PS Store'da "İlkbahar" indirimleri başladı: İşte tüm fırsatlar

Tam Boyutta Gör PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "İlkbahar" İndirimleri başladı. Battlefield 6, Dispatch, ASTRO BOT ve FC26 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları..

PlayStation Store'da "İlkbahar" indirimleri 9 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda FC26, 2.899 TL’den 869,99 TL, Red Dead Redemption 2 2.099 TL’den 524,75 TL’ye, It Takes Two, 1.499 TL’den 299,99 TL’ye, Forza Horizon 5 ise 1.541 TL'den 924,60 TL'ye düştü.

PlayStation Store’da başlayan "İlkbahar Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PlayStation Store "İlkbahar" İndirimleri Oyun Eski Fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm PS4 ve PS5 2.899 TL 869.99 TL %70 ASTRO BOT 2.999,00 TL 2.129,29 TL %29 Battlefield 6 2.900,00 TL 1.740,00 TL %40 Red Dead Redemption 2 2.099,00 TL 524,75 TL %75 Split Fiction 1.800,00 TL 1.260,00 TL %30 It Takes Two PS4 ve PS5 299,99 TL 1.499,00 TL %80 Forza Horizon 5 Standard Edition 1.541,00 TL 924,60 TL %40 PS5 için NBA 2K26 2.900,00 TL 580,00 TL %80 A Way Out 1.049,00 TL 188,82 TL %49 ELDEN RING PS4 & PS5 1.499,00 TL 974,35 TL %35 Arc Raiders 1.749,00 TL 1.399,20 TL %20 Assassin’s Creed Shadows 2.799,00 TL 1.399,50 TL %50 Assassin's Creed Mirage 1.749,00 TL 699,60 TL %60 Diablo IV - Standard Edition 1.799,00 TL 1.079,99 TL %40 The Witcher 3: Wild Hunt 253,00 TL 50,80 TL %80 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 485,00 TL 315,25 TL %35 Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.259,55 TL %55 Sea of Thieves 999,00 TL 499,50 TL %50

