Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    PS Store'da "İlkbahar" indirimleri başladı: İşte tüm fırsatlar

    Playstation Store'da "İlkbahar" indirimleri başladı. İndirim döneminde yüzde 75'e varan fırsatlar için son tarih 9 Nisan 2026. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...

    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da "İlkbahar" İndirimleri başladı. Battlefield 6, Dispatch, ASTRO BOT ve FC26 dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları..

    PlayStation Store "İlkbahar" İndirimleri başladı

    PlayStation Store'da "İlkbahar" indirimleri 9 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda FC26, 2.899 TL’den 869,99 TL, Red Dead Redemption 2 2.099 TL’den 524,75 TL’ye, It Takes Two, 1.499 TL’den 299,99 TL’ye, Forza Horizon 5 ise 1.541 TL'den 924,60 TL'ye düştü. 

    PlayStation Store’da başlayan "İlkbahar Tasarrufları" kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlere dahil olan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    PlayStation Store "İlkbahar" İndirimleri
    Oyun Eski Fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı
    EA SPORTS FC 26 Standart Sürüm PS4 ve PS5 2.899 TL 869.99 TL %70
    ASTRO BOT 2.999,00 TL 2.129,29 TL %29
    Battlefield 6 2.900,00 TL 1.740,00 TL %40
    Red Dead Redemption 2 2.099,00 TL 524,75 TL %75
    Split Fiction 1.800,00 TL 1.260,00 TL %30
    It Takes Two PS4 ve PS5 299,99 TL 1.499,00 TL %80
    Forza Horizon 5 Standard Edition 1.541,00 TL 924,60 TL %40
    PS5 için NBA 2K26 2.900,00 TL 580,00 TL %80
    A Way Out 1.049,00 TL 188,82 TL %49
    ELDEN RING PS4 & PS5 1.499,00 TL 974,35 TL %35
    Arc Raiders 1.749,00 TL 1.399,20 TL %20
    Assassin’s Creed Shadows 2.799,00 TL 1.399,50 TL %50
    Assassin's Creed Mirage 1.749,00 TL 699,60 TL %60
    Diablo IV - Standard Edition 1.799,00 TL 1.079,99 TL %40
    The Witcher 3: Wild Hunt 253,00 TL 50,80 TL %80
    Cyberpunk 2077: Phantom Liberty 485,00 TL 315,25 TL %35
    Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.259,55 TL %55
    Sea of Thieves 999,00 TL 499,50 TL %50
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kulaklıktan cızırtı gelmesi sonradan sunroof fiyatları electrolux hangi ülkenin sol ayak kaşınması dinimizde motorlu testere ipi zor çekiliyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum